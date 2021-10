Lizzo obtient un contrecoup pour avoir appelé Chris Brown “personne préférée”

Lizzoa encore énervé un tas de gens, mais cette fois c’est à cause de son lien avec quelqu’un que certaines personnes n’aiment pas beaucoup… Chris Brown.

La chanteuse de “Truth Hurts” prend de la chaleur pour une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux ce week-end, dans laquelle elle s’approche de CB dans les coulisses d’un concert et des fangirls lui demandent une photo.

Lizzo a demandé à Chris Brown une photo dans une nouvelle vidéo : “Puis-je avoir une photo avec toi parce que tu es ma personne préférée dans tout le monde du putain.” pic.twitter.com/QcSYrCiOm0 – Buzzing Pop (@BuzzingPop) 2 octobre 2021 @BuzzingPop

Lizzo appelle Brown “ma personne préférée dans tout le monde putain”.

Comme vous le savez … Breezy est une figure controversée du monde de la musique avec un passé problématique, à partir de 2009 lorsqu’il a battu sa petite amie d’alors, Rihanna.

Depuis lors, il a eu de nombreux problèmes juridiques et des incidents violents présumés, et pas plus tard qu’en 2019, il a été arrêté à Paris sur des accusations de viol et de drogue.

Avec tout cela à l’esprit … Les fans de Lizzo ne sont pas déçus par le fait qu’elle soit étourdie par une rencontre avec Breezy dans les coulisses lors d’un arrêt du Millennium Tour, et ils l’ont informée sur Twitter … avec beaucoup disant qu’elle est meilleure que cette.

Ce ne serait pas la première fois que les gens de Lizzo agacent les gens en ligne pour une raison ou une autre. Il y a environ un mois, elle remué le pot par doublage Janet Jackson la “Reine de la Pop”, et avant cela, elle était injustement la cible de trolling… ce qui est devenu si grave que Facebook a commencé suppression de comptes haineux.

Réagissant à la séquence, un utilisateur de Twitter a écrit: “Lizzo, mon bébé, regarde-moi. REGARDE-MOI. Ce n’est pas toi. Je connais ton vrai. Écoute, c’est juste moi et toi, d’accord? vous. je vous connais mieux que ça. s’il vous plaît.