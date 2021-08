Lizzo parle franchement du manque d’acceptation du corps dans le divertissement .

in

Une chose à propos Lizzo, elle va toujours répandre l’amour de soi et la positivité corporelle. On ne peut pas en dire autant de l’industrie du divertissement, selon le chanteur et auteur-compositeur triple lauréat d’un Grammy.

Vendredi, l’homme de 33 ans s’est entretenu avec l’animateur de radio Zane Lowe pour une interview sur l’émission Web New Music Daily d’Apple Music, où elle a parlé de ses expériences en tant que femme noire de grande taille sous les projecteurs du public, affirmant qu’elle n’avait jamais eu le “luxe de se cacher derrière quoi que ce soit”.

Lizzo a déclaré qu’un aspect de sa carrière qui lui a été difficile à “saisir” est qu’elle a influencé un mouvement simplement en “étant elle-même”. Elle se souvient avoir vu une augmentation de la représentation à l’écran des femmes de taille plus après avoir écrit et publié une chanson avec les mots «Je suis amoureux de moi-même» répétés encore et encore.

« J’étais comme, tu sais quoi ? Je n’ai jamais entendu personne dire ça dans une chanson donc je vais le dire. Et je l’ai fait un peu à l’improviste, idiot, drôle, mais je ne savais pas que ça allait déclencher tout ça », a déclaré Lizzo à Lowe.

«Je regardais une publicité et il y avait ces grandes filles dedans et cela n’avait rien à voir avec le fait d’être grande. Et j’étais comme, est-ce que j’ai fait ça, est-ce que j’ai fait ça ? elle a dit.

Elle a continué à aborder les insécurités corporelles, affirmant qu’en tant que femme de grande taille, elle n’avait jamais eu le « luxe » de se cacher derrière une apparence extérieure « commercialisable ».

“J’ai l’impression que la graisse est la pire chose que les gens puissent dire de moi à ce stade”, a déclaré Lizzo. « C’est la plus grande insécurité. C’est comme, ‘Comment une pop star ose-t-elle être grosse ?’… Je devais le posséder.

“J’ai l’impression que d’autres personnes qui ont été mises sur ce piédestal, ou qui deviennent des pop stars, ont probablement d’autres insécurités ou ont d’autres défauts, mais elles peuvent le cacher derrière un vernis sexy et commercialisable”, a-t-elle ajouté.

Lizzo se produit lors des BRIT Awards 2020 à l’O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Gareth Cattermole/.)

Elle a dit qu’elle était souvent consternée par la façon dont l’industrie du divertissement et la société dans son ensemble glorifient à plusieurs reprises la même démographie de personnes avec très peu de progrès en matière de diversification, bien que “tant d’autres types de personnes existent”.

« La musique peut influencer la culture et l’apparence des choses ; publicités, panneaux d’affichage; mais ça change tellement. L’infrastructure n’a pas autant changé », a déclaré Lizzo.

« Il y a encore tellement de gens qui souffrent d’une marginalisation systémique », a-t-elle poursuivi. « Pendant ce temps, il y a une fille noire de taille plus aux GRAMMY. Mais les femmes noires de grande taille ne reçoivent toujours pas le traitement qu’elles méritent dans les hôpitaux, les médecins et au travail, vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons un long chemin à parcourir. »

L’interview a été publiée le même jour que la nouvelle chanson de Lizzo “Rumors” mettant en vedette Cardi B, sa première chanson depuis 2019. Lizzo a déclaré “qu’il n’y avait personne d’autre”, elle aurait pu imaginer être sur la chanson avec elle.

Le clip de #Rumors était tellement rafraîchissant à voir. J’adore le thème d’Hercule et le fait que Lizzo avait de belles femmes de taille plus dans la vidéo. Cardi a fait son truc aussi et ne laisse pas sa grossesse l’empêcher d’aller au sac. Cette chanson est tout 🔥 — Imani. (@ThatsJustImani_) 13 août 2021

“Depuis le jour où l’encre a séché sur son contrat Atlantic, j’ai dit:” S’il vous plaît, faites-moi une chanson avec Cardi B. “”, a déclaré Lizzo. « Elle est juste drôle. J’aime les gens drôles et elle sait rapper. Tu sais ce que je dis? Je rappe sérieusement.

« Cardi B est le nec plus ultra. Elle, pour moi, a toujours bien fait les choses. Tout ce qu’elle a dit, chaque façon dont elle a réagi parce que tu sais pourquoi ? C’est parce qu’elle était fidèle à elle-même tout le temps. C’est une pionnière », a ajouté Lizzo.

« Vous ne pouvez pas nier sa capacité. C’est une superstar. Elle a changé le jeu pour toujours pour beaucoup d’entre nous, beaucoup de femmes. Je ne pense même pas qu’elle se rende compte qu’elle le fait parce que c’est comme si j’essayais de réussir. J’essaye d’avoir cet argent. Je veux vivre une vie heureuse. Elle ne fait que suivre son cœur. C’est ce que j’aime chez elle.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !