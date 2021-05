Lizzo partage ses problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux et assure aux fans qu’elle va mieux ⋆ .

Chanteur Lizzo s’est ouverte sur ses sentiments sur TikTok cette semaine.

La superstar a récemment publié une vidéo sur son Instagram confessant des sentiments de tristesse et de solitude.

Lizzo se produit pendant «One World: Together At Home» présenté par Global Citizen le 18 avril 2020. (Photo par . / . pour Global Citizen)

Lizzo, 33 ans, connue et célébrée pour sa vulnérabilité, a depuis mis à jour le message pour informer les fans qu’elle se sent mieux maintenant.

«Cette partie de la tristesse lorsque vous vous sentez comme un fardeau pour tout le monde et ennuyeux et que personne ne se soucie de vous. Pouvons-nous nous débarrasser de cette partie? dit l’artiste, les larmes aux yeux.

«C’est comme toi, je suis déjà triste, et pour ajouter une insulte à une blessure dont je n’ai personne à qui en parler. C’est fou, comme pourquoi on se sent comme ça? Pourquoi nous sentons-nous ainsi quand nous sommes tristes? Je ne veux plus ressentir ça », a déclaré Lizzo, repoussant plus de larmes.

«Je veux avoir l’impression d’avoir quelqu’un à qui parler, les gens se soucient de moi, je suis aimé, je ne suis pas seul. C’est ce que je veux ressentir mais je ne me sens pas comme ça.

Elle termine brusquement la vidéo en disant “OK, c’est embarrassant.”

Dans un article ultérieur, Lizzo écrit: «Les gars, je vais beaucoup mieux aujourd’hui, merci.»

Dans une autre vidéo Instagram, Lizzo explique qu’elle se sentait triste, mais après avoir parlé avec son thérapeute et pratiqué des soins personnels tels que la journalisation, elle est de meilleure humeur.

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas peur d’être vulnérable face au monde parce que quelqu’un d’autre pouvait vivre ce qu’elle ressentait.

En fait, la rappeuse de «Good As Hell» parle assez souvent de son parcours émotionnel. En novembre 2020, lors d’un autre moment émotionnel sur les réseaux sociaux, elle a révélé que la célébrité n’équivaut pas au bonheur.

«La célébrité met seulement une loupe sur les s – vous l’avez déjà et si c’est f – c’est f – vous allez juste avoir plus de f – up s – et des situations où cela ne semble même pas valable », A-t-elle expliqué comme indiqué précédemment par theGrio.

«Toute personne qui a des problèmes internes ou a des problèmes personnels dont elle a besoin pour travailler, travailler [it] maintenant parce que l’argent, la renommée ou le succès ou même le fait de vieillir ne résout pas vraiment ce problème », a-t-elle poursuivi.

«Vous devez juste aimer le faire. Faites le travail intérieur parce que peu importe où vous êtes, il vous hantera comme un fantôme. Et j’y travaille aussi, mais aujourd’hui n’est pas une bonne journée. Je veux juste que tout le monde sache qu’il n’y a rien de mal à ne pas passer une bonne journée même quand il semble que vous devriez le faire.

En octobre, elle a partagé certaines de ses frustrations avec David Letterman.

«J’en ai marre d’être une militante simplement parce que je suis grosse et noire», a-t-elle déclaré à Letterman dans la troisième saison de sa série Netflix My Next Guest Needs No Introduction. «Je veux être un activiste parce que je suis intelligent, parce que je me soucie des problèmes, parce que ma musique est bonne, parce que je veux aider le monde.»

«Vous savez qu’il y a beaucoup d’écrits sur votre corps. La seule chose que quiconque m’a dit à propos de mon corps, c’est «tu te sens bien» », a dit l’animateur de l’émission-débat. «Est-ce parce que nous ne pensons pas que vous avez le bon corps pour faire ce que vous faites. Est-ce juste une opinion?

