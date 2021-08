Lizzo partage son fantasme de faire des photos de corps sur Chris Evans nu

Si le DM-ship en cours de Lizzo et Chris Evans est l’une des seules choses qui vous font croire qu’il reste une bonne énergie dans l’univers, alors bienvenue dans mon nouveau groupe de soutien. C’est pour les gens qui expédient Lizzo et Chris Evans * presque * aussi dur que Lizzo expédie Lizzo et Chris Evans et c’est une zone de bonnes vibrations uniquement.

Lors d’une interview avec Andy Cohen sur SiriusXM cette semaine, la chanteuse / reine certifiée de “Truth Hurts” a révélé qu’elle et Chris étaient passés au stade “au moins en quelque sorte/prévoyant vaguement de se rencontrer en personne” de leur flirt.

“Écoutez, cette énergie Taureau-Gémeaux, chérie – elle est inégalée”, a déclaré Lizzo. “Nous avons des plans – eh bien, nous n’avons pas de plans – mais il a dit qu’il viendrait à un spectacle et j’étais comme, ‘OK, tire sur moi.’ Et il a dit : ‘Non, tire sur moi.’ “

Elle a ensuite décrit son fantasme personnel de visite de Chris en tournée et sa perfection.

“Alors, voici mon scénario. Il est nu dans la salle verte”, a-t-elle déclaré. “Et il a des coups de corps sur sa poitrine. Et j’entre et je les suce lentement. D’accord. Désolé. Question suivante.”

Et, si vous êtes nouveau dans le groupe de soutien sans vergogne, voici un petit résumé de l’histoire d’amour Internet de Lizzo et Chris :

Juin 2019 : Lizzo low-key propose à Chris sur Twitter.

17 avril 2021 : Lizzo révèle qu’elle s’est glissée en état d’ébriété dans les DM de Chris.

L’expédition de Lizzo et Chris est officiellement devenue une ~ chose ~ ce printemps, lorsqu’elle s’est rendue sur TikTok pour discuter du glissement ivre dans les DM de l’acteur sur Insta dans une vidéo sous-titrée: “Ne buvez pas et DM, les enfants… pour les marsouins légaux, c’est une blague . “

“La raison pour laquelle je suis contrarié par celui-ci, c’est parce que je sais que je ne pourrai pas l’épouser, et honnêtement, ça me fait mal au cœur”, Lizzo a synchronisé les lèvres avec l’audio TikTok de Tatayanna Mitchell dans le clip. « Parce que putain de papa, j’ai une race rare, pas de comparaison. Genre, Chris… »

18 avril 2021: Lizzo révèle que Chris a suivi et répondu après sa session DM ivre.

Le lendemain, Lizzo a ravi le monde en lui annonçant que Chris l’avait ravie en la suivant sur IG et en répondant à ses messages.

“Pas de honte à un DM ivre”, a-t-il écrit, se référant vraisemblablement à la fois où il a accidentellement partagé un nu sur l’application. “Dieu sait que j’ai fait pire avec cette application lol.”

24 avril 2021: Lizzo partage une capture d’écran d’elle et de l’adorable échange de DM de Chris, rend nos vies.

Un fan a demandé à Lizzo une mise à jour sur l’ensemble de Chris sitch et elle a posté une capture d’écran littérale d’une seconde de leurs DM sur TikTok, qui a été rapidement saisie et disséquée par les belles personnes d’Internet :

27 juillet 2021 : Lizzo plaisante en disant qu’elle est enceinte de l’enfant de Chris.

“C’est quelque chose que j’ai vraiment essayé de garder personnel et privé juste entre moi et le père de mon enfant”, a-t-elle déclaré dans une vidéo TikTok. “Mais depuis que nous diffusons toutes les rumeurs aujourd’hui, j’ai été aspiré. Nous allons avoir un peu d’Amérique.”

1er août 2021: Lizzo partage la réponse parfaite de Chris à sa blague sur la grossesse.

Chris Evans joue aux super-héros depuis 2005 (oui, nous vous regardons, un très vieux film des Quatre Fantastiques), mais il a officiellement atteint le statut de héros réel le 1er août, lorsque DMed Lizzo a raconté ce qui suit à propos de sa blague sur la grossesse :

“Salut ! Je viens d’entendre parler de notre petit bout de chou”, a-t-il écrit avec un emoji riant. “Ma mère sera si heureuse lol.” Puis, dans un message de suivi, il a ajouté une seule demande pour sa future progéniture fictive et celle de Lizzo: “Promets-moi juste de ne pas révéler de sexe lol.”

Maintenant, Chris doit mettre en œuvre ces plans pour se rencontrer afin que lui et Lizzo puissent filmer et partager le duo TikTok ivre dont nous avons tous désespérément besoin dans nos vies (<--- juste moi, suivant l'exemple de Lizzo et manifestant mes rêves).

