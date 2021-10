Lizzo règne sur Internet dans une robe scintillante transparente qu’elle portait à la fête d’anniversaire de Cardi B

Lizzo est inégalée dans le département de style, et son dernier choix de mode fait tourner beaucoup de têtes. La chanteuse de « Rumors » a assisté à la fête du 29e anniversaire de Cardi B lundi soir et elle portait une robe à couper le souffle de la collection Matthew Reisman entièrement recouverte de cristaux. Lizzo a assorti la robe avec deux paires différentes de Jimmy Choo – des talons aiguilles et des chaussures de tennis argentées – ainsi que des pinces papillon scintillantes dans sa queue de cheval haute.

Le chanteur de « Juice » a partagé des photos et des vidéos sur Instagram avec des légendes effrontées. Lizzo a partagé une vidéo montrant la robe transparente, écrivant « Un twerk doux pour bénir ta chronologie » avec un emoji pêche et un emoji scintillant. Elle a également posté quelques photos d’après la fête, écrivant « Mood when ur too soed to function at the function ».

Avis sur Internet

Lizzo a tendance à attirer des tonnes d’opinions en ligne rien que de son existence, et les gens ont beaucoup à dire sur la robe de Lizzo. « ‘Je suis une grande fille et je ne m’habillerais jamais comme ça’, ouais les filles, c’est parce que Lizzo est une fille sexy qui fait des choses chaudes et vous ne l’êtes pas », a tweeté un fan encourageant.

Lizzo. C’est ça. C’est le tweet. pic.twitter.com/k3Pvw9Erib – LEX (@iamlexstylz) 13 octobre 2021

précédentsuivant

Body Shamers

Cependant, en tant que femme noire de taille plus, Lizzo doit toujours faire face à une quantité insensée de honte corporelle chaque fois qu’elle montre ses courbes. « La façon dont les gens traitent Lizzo est la plus étrange que j’aie jamais vu un artiste traverser depuis assez longtemps », a écrit un utilisateur de Twitter. « Comme si c’était vraiment étrange.

N’êtes-vous pas fatigués de détester Lizzo pour son corps ? Allez toucher l’herbe. pic.twitter.com/SPckdx5B62 — bébé un amour d’halloween ✊🏾| 🖤🩸🌅 (@MsAallyhia) 13 octobre 2021

précédentsuivant

Venir à sa défense

« Les gens RESTENT énervés contre Lizzo. Pourquoi cependant ? Elle avait fière allure dans cette robe transparente et devinez quoi, si vous ne l’aimez pas, le parchemin est une fonctionnalité gratuite sur tous les appareils et toutes les plateformes », a écrit l’un des défenseurs de Lizzo.

Lizzo ne peut même pas porter de tenue ??? Tous ces gens à moitié nus à la soirée Cardi B et Lizzo est-ce un problème ???? pic.twitter.com/cfyOfhkolm – Bardi GHQ 📍 (@EndlessTea1) 13 octobre 2021

précédentsuivant

Comparaisons avec Rihanna

De nombreux utilisateurs ont souligné la différence de réaction lorsque Rihanna portait une robe Adam Selman incrustée de cristaux Swarovski aux CFDA Fashion Awards en 2014. Utilisateur de Twitter.

Lizzo ne peut même pas porter de tenue ??? Tous ces gens à moitié nus à la soirée Cardi B et Lizzo est-ce un problème ???? pic.twitter.com/cfyOfhkolm – Bardi GHQ 📍 (@EndlessTea1) 13 octobre 2021

précédentsuivant

Doubles standards

« Je continue de voir des commentaires sous cette photo de [Lizzo] le corps lui fait honte, mais si une autre célébrité féminine plus mince portait ça, ce ne serait pas un problème », a tweeté un fan. Je souhaite juste que vous partiez [Lizzo] seule, c’est une belle femme et je me souviens que les mots blessent plus que tout. »

Lizzo ne peut même pas porter de tenue ??? Tous ces gens à moitié nus à la soirée Cardi B et Lizzo est-ce un problème ???? pic.twitter.com/cfyOfhkolm – Bardi GHQ 📍 (@EndlessTea1) 13 octobre 2021

précédent