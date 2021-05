Lizzo remporte une autre victoire dans la plainte pour violation du droit d’auteur “ La vérité fait mal ”

Lizzo (nom complet Melissa Jefferson) a remporté une autre victoire majeure dans son procès pour violation de droits d’auteur très médiatisé «Truth Hurts» contre les frères Justin et Jeremiah Raisen ainsi que Justin «Yves» Rothman.

La confrontation juridique sous-jacente a débuté en octobre 2019, lorsque Lizzo a demandé une déclaration judiciaire selon laquelle le trio ne l’avait pas aidée à écrire «Truth Hurts», qui a été initialement publié en septembre 2017 et a fait ses débuts en tant que single radio en 2019.

À l’époque, Lizzo avait précisé que les individus menaçaient de prétendre publiquement qu’ils méritaient des crédits pour la composition de l’œuvre populaire – à moins qu’ils ne reçoivent une compensation, c’est-à-dire principalement parce qu’ils avaient co-écrit la démo «Healthy» de l’artiste de 33 ans. mois avant que “Truth Hurts” ne soit disponible pour les fans.

Il a également été allégué que Jeremiah Raisen avait insisté pour que Lizzo ajoute les paroles «100%» inspirées du mème à l’ancienne chanson; il est finalement apparu dans «Truth Hurts», et Mina Lioness, qui a écrit la ligne, a finalement reçu le crédit en tant qu’auteur-compositeur.

Les accusés ont ensuite riposté avec cinq demandes reconventionnelles, affirmant que Lizzo avait «copié une expression créative originale substantielle et significative de« Healthy »pour créer« Truth Hurts ».» Mais le juge président en août 2020 a rejeté l’une de ces actions parce que «même si les contre-demandeurs sont co-auteurs de «Healthy», ils n’ont allégué aucun droit de propriété dans «Truth Hurts», qui, selon eux, est une œuvre dérivée de «Healthy». »

Ces personnes et leur équipe juridique ont indiqué qu’elles renverraient rapidement lesdites demandes reconventionnelles, déplaçant l’argument de l’idée selon laquelle «Truth Hurts» avait été arnaqué «Healthy» et vers le concept selon lequel l’ancienne piste résultait d’un processus créatif continu, commençant avec le travail des parties sur ce dernier effort.

Les frères Raisen et Rothman ont officiellement déposé une nouvelle demande en septembre 2020, et Lizzo le même mois a décidé de rejeter toutes leurs demandes reconventionnelles, sauf la deuxième. Maintenant, le juge Dolly Gee a approuvé la demande de l’artiste né à Detroit et a rejeté quatre des cinq demandes reconventionnelles avec préjugé.

Expliquant sa décision, la juge Gee a réitéré que «pour établir la copropriété, une partie doit montrer qu’elle a fait une contribution indépendamment protégée par le droit d’auteur et se qualifie en tant qu’auteur de l’œuvre conjointe présumée».

De plus, selon «un test à trois facteurs» introduit dans Aalmuhammed c. Lee en 2000, cette détermination se résume au contrôle créatif d’un auteur présumé sur l’œuvre en question, à savoir si «les coauteurs présumés ont manifesté objectivement une intention partagée d’être coauteurs». et “si l’attrait de l’œuvre pour le public dépend des deux contributions.”

Sur le front du contrôle, le juge président a relayé que les prétendus co-auteurs de «Truth Hurts» «n’allèguent aucun fait démontrant qu’ils exerçaient un contrôle sur la création de Truth Hurts indépendamment de leurs contributions à Healthy.»

Et tandis que «la ligne« 100% »peut effectivement être une contribution sous copyright», Aalmuhammed susmentionné a déterminé «qu’un individu peut faire une« contribution sous copyright »sans toutefois devenir coauteur de l’œuvre entière.»

En termes d’intention, les demandeurs reconventionnels prévoyaient «d’apporter la ligne et la mélodie à la piste Healthy, pas à une œuvre future, indéfinie» et «n’ont allégué aucun fait pour indiquer qu’au moment de l’ajout du« 100% » en ligne à Truth Hurts, il y avait une manifestation objective de l’intention partagée de faire des Raisens des coauteurs.

Enfin, le fait que Lizzo ait décidé de donner un crédit de co-écriture «Truth Hurts» à l’auteur-compositeur Jesse Saint John – qui a participé aux sessions «Healthy» – «tout en excluant les Raisens indique en fait le contraire de ce que les contre-demandeurs soutiennent: qu’il y avait aucune intention commune pour les Raisens d’être les coauteurs de Truth Hurts. »

La juge Gee a également accordé à Lizzo et à son avocat 14 jours pour répondre à la seule demande reconventionnelle restante, demandant «une comptabilisation des revenus provenant de l’utilisation de Healthy in Truth Hurts».

