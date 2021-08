Lizzo révèle son fantasme sexuel de Chris Evans dans des détails salaces

Lizzo est de retour, bébé. La chanteuse a sorti son nouveau single “Rumors feat. Cardi B”, et la chanteuse “Good As Hell” intensifie la promotion de sa chanson sexy. Lizzo a récemment inspiré Internet en écrivant sa propre fanfiction sur elle et l’acteur anciennement connu sous le nom de Captain America, Chris Evans, basée sur leur flirt en ligne. Lizzo a abordé le bavardage en ligne alors qu’elle était invitée à l’émission SiriusXM d’Andy Cohen vendredi, offrant des indices taquins que les deux pourraient se rencontrer à un moment donné dans le futur, Cohen disant qu’il voulait les deux ensemble “pour de vrai. “

“Écoute, cette énergie Taureau-Gémeaux, chérie – elle est inégalée”, a répondu Lizzo. “Nous avons des plans – eh bien, nous n’avons pas de plans – mais il a dit qu’il viendrait à un spectacle et j’étais comme, ‘OK, tire sur moi.’ Et il a dit : ‘Non, tire sur moi.'”

Lizzo a continué, expliquant son scénario de rêve avec quelques détails épicés. “Alors, voici mon scénario. Il est nu dans la salle verte”, a-t-elle plaisanté. “Et il a des coups de corps sur sa poitrine. Et j’entre et je les suce lentement. D’accord. Désolé. Question suivante.”

Lizzo a traîné les fans sur sa fausse relation avec Evans, publiant récemment un TikTok disant qu’ils attendaient un enfant ensemble. Jouant la musique du thème Cap de Captain America: The First Avenger, Lizzo a déclaré dans la vidéo: “C’est quelque chose que j’ai vraiment essayé de garder personnel et privé entre moi et le père de mon enfant, mais depuis que nous diffusons sur toutes les rumeurs aujourd’hui, j’ai été aspiré. Nous allons avoir un peu d’Amérique. “

Lizzo est retournée sur TikTok pour exposer le DM qu’elle a reçu d’Evans à la suite de la blague, qui disait: “Salut! Je viens d’entendre parler de notre petit paquet de joie. Ma mère sera tellement heureuse lol. … Promets-moi juste, aucun genre ne révèle les fêtes lol!” Elle a sous-titré la vidéo, “OMG YALL – IL A VU LE BABY BUMP ! ON L’A FAIT !

Lizzo et Evans font des allers-retours sur les réseaux sociaux depuis qu’elle s’est certes saoulée et s’est glissée dans ses DM en avril. “Pas de honte à un DM ivre, dieu sait que j’ai fait pire sur cette application lol”, a répondu la star de Knives Out avec un emoji au visage embrassé et à la paume de la main à l’époque. Lizzo a répondu: “Eh bien.. ils disent que vous manquez 100% des photos que vous ne prenez jamais (et même si je ne les ai pas envoyées comme un abruti), je suis content que vous sachiez que j’existe maintenant”, ce à quoi Evans a ensuite répondu, ” Bien sûr que oui ! Je suis fan ! Continuez votre excellent travail !”