Lizzo revient sur scène pour une performance unique à Miami qui sera diffusée en streaming via LIVENow

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) –

Lizzo, l’artiste triplement primé aux Grammy Awards, sera chargé de clôturer l’année des concerts numériques ‘UNSTAGED d’American Express’. Une performance unique qui aura lieu samedi prochain 4 décembre Miami et qui peut être suivi en direct de n’importe où sur la planète via le service de streaming LIVENow. Les tickets sont maintenant en vente sur le site de la plateforme.

« Jouer la comédie est l’un des actes d’amour les plus authentiques que je puisse vivre avec les fans., et de pouvoir clôturer cette année avec un live spécial au ‘UNSTAGED d’American Express’ pour mes fans du monde entier, c’est vraiment incroyable », confie la chanteuse.

« Vraiment connecter avec mon public est important pour moi, et j’ai hâte qu’ils voient ce que nous avons mis en place pour cette performance incroyable.« L’artiste précise que le samedi 4 décembre 2021, à 21h00 heure de New York (3h00 le 5 décembre en Espagne) clôturera les expériences musicales de 2021 pour les gros titres de la carte American Express et aussi pour ses fans du monde entier avec une performance à Miami dans laquelle il interprétera certaines des chansons préférées des fans ainsi que ses nouvelles chansons.

« American Express a déjà collaboré avec Lizzo en 2019 pour célébrer le 50e anniversaire de la Stonewall Pride à New Yorkainsi que lors de sa tournée « Parce que je t’aime aussi » et la réponse a été écrasante », explique Brandy Sanders, vice-présidente de Global Entertainment Partnerships & Experiences chez American Express.

« Nous savions non seulement, à ce moment-là, que nous avons dû retravailler avec elle, nous devions plutôt l’apporter à un public mondial, ce qu’il nous permet de faire ‘UNSTAGED d’American Express’. C’est juste une autre façon de montrer aux titulaires de carte que la musique est meilleure avec Amex. »

Gagnante de trois Grammy Awards, Lizzo est devenue une superstar avec plus de 5 milliards de diffusions mondiales et un premier album, « Cuz I Love You », sorti en avril 2019, avec des ventes de platine. Avec ce premier album, l’artiste a fait ses débuts à la sixième place du classement SoundScan / Billboard 200 et a passé 24 semaines consécutives dans le Top 10. Aussi, « Truth Hurts » est devenu l’artiste de rap solo n°1 le plus ancien de tous les temps, après sept semaines dans les premières positions. Avec d’autres grands succès comme « Truth Hurts », « Good As Hell », « Juice » ou « Tempo (Feat. Missy Elliott) » déjà à son actif, Lizzo a de nouveau obtenu un succès mondial avec « Rumors ».

chanteur et rappeur de Détroit Elle a été nommée Artiste de l’année 2019 par les magazines TIME et Entertainment Weekly, en plus de figurer sur les couvertures de « Rolling Stone », dans le numéro pré-Grammy de « Billboard » ou dans l’édition britannique de « Vogue ». De plus, Lizzo a lancé 2020 avec une performance d’ouverture spectaculaire aux 62e Grammy Awards et est rentré chez lui avec trois distinctions, tout en étant l’artiste le plus nominé de l’année.

BILLETS MAINTENANT EN VENTE

‘UNSTAGED d’American Express avec Lizzo’ sera diffusé exclusivement sur la plate-forme LIVENow et sera disponible pour regarder à la demande pendant 48 heures à compter de sa première pour s’assurer que les fans de l’artiste du monde entier puissent profiter de l’expérience. Les fans peuvent acheter des billets et les titulaires de carte auront accès à des forfaits exclusifs ici jusqu’à épuisement des stocks.

Billets pour l’événement virtuel qui seront diffusés en direct sont déjà disponibles. De plus, les fans de l’artiste des quatre coins du monde pourront également regarder une performance de « UNSTAGED by American Express with Lizzo » avec jusqu’à 3 amis et participer à un chat vidéo avec la fonction « Watch Together » de LIVENow. De plus, un nombre limité de titulaires de carte American Express Platinum auront la possibilité d’acheter des billets pour faire partie du public lors de la représentation en personne à Miami.