Lizzo se penche sur le débat sur les célébrités pour la douche et le déodorant

Lizzo a rejoint le débat sur les habitudes de nettoyage des célébrités la semaine dernière, admettant qu’elle ne porte plus de déodorant, tout comme l’acteur Matthew McConaughey. L’interprète de “Rumors” a même déclaré qu’elle sentait mieux depuis qu’elle avait arrêté d’utiliser du déodorant. McConaughey a parlé de ne pas utiliser de déodorant pendant des années, mais ses commentaires ont de nouveau attiré l’attention alors que les célébrités commençaient à parler de leurs habitudes de douche.

Après avoir entendu dire que McConaughey n’utilisait pas de déodorant, Lizzo a révélé qu’elle n’en utilisait pas non plus. “D’accord… je suis [with] lui sur celui-ci. J’ai arrêté d’utiliser du déodorant et je sens MIEUX”, a écrit Lizzo dans un article sur Instagram Stories.

McConaughey n’a pas utilisé de déodorant depuis plus de 20 ans, a déclaré l’auteur de Greenlights à PEOPLE en 2005. La star du Dallas Buyers Club a également déclaré qu’il n’avait pas de commande, mais sa co-star de Tropic Thunder, Yvette Nicole Brown, a récemment confirmé que McConaughey sentait bon quelque chose. Lors d’un récent arrêt de l’émission SiriusXM The Jess Cagle Show, Brown a déclaré qu’elle s’était mise en quatre pour sentir l’odeur de McConaughey lors de la création de Tropic Thunder.

“Je me souviens que Matthew McConaughey a dit qu’il n’avait pas utilisé de déodorant et qu’il n’avait pas d’odeur. Alors ma première pensée a été:” Je vais m’approcher le plus possible de lui pour voir s’il a raison “. Brown a rappelé. “Il n’a pas d’odeur… Il sent le granola et le bon vivre. Il a une odeur douce et sucrée. C’est juste lui et ce n’est pas de moisi ou de fou.”

Le débat sur la propreté parmi les célébrités a commencé fin juillet lorsque Ashton Kutcher et Mila Kunis ont admis sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard qu’ils ne lavaient leurs enfants que s’ils pouvaient voir de la saleté sur leur peau. Kutcher lui-même a admis qu’il ne lave que “mes aisselles et mon entrejambe quotidiennement, et rien d’autre jamais”. Shepard a déclaré que lui et sa femme Kristen Bell lavaient leurs enfants tous les soirs mais ne leur demandaient plus de se doucher tous les soirs.

Quelques jours plus tard, Jake Gyllenhaal a déclaré à Vanity Fair qu’il ne se baignait pas tous les jours non plus. “De plus en plus, je trouve que le bain est parfois moins nécessaire”, a déclaré l’acteur. “Je crois parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je le fais. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi vraiment utile pour l’entretien de la peau, et nous naturellement nettoyer nous-mêmes.”

Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Momoa, Cardi B et Drew Barrymore sont devenus pro-bain. Dans une interview du 17 août avec Entertainment Tonight, Barrymore a déclaré qu’elle donnait le bain à ses filles tous les jours de la semaine. “Pour moi, je me dis ‘Tu étais à l’école toute la journée.’ Pas au cours des deux dernières années [because of quarantine], mais quand ils l’étaient, je me disais « Un bain tous les soirs ». Absolument. Le week-end, c’est comme, ‘Tu es dans l’océan salé. On s’en fout? Tu vas bien », a-t-elle dit à ET. « Je suppose que je suis un cinq jours par semaine avec un sixième jour possible… Cinq à six jours par semaine.