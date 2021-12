Lizzo se transforme en l’ultime « Bad B– » Mme Grinch avant Noël

Lizzo en donne pour son argent au Grinch ! La chanteuse de « Truth Hurts » a célébré Noël avec style cette année, posant dans un superbe costume de Mme Grinch dans une séance photo qu’elle a publiée sur Instagram mercredi. Agressant pour l’appareil photo dans une chemise doublée de plumes rouges et noires, la gagnante des Grammy arborait une coiffe de guirlande festive avec des ornements dans un arc, en dessous de laquelle elle a coiffé une perruque verte et un maquillage des yeux assorti scintillant.

» VOUS ÊTES UN MAUVAIS B-… MME GRINCH « , a-t-elle légendé la première série de photos, qui mettait en valeur ses ongles en canne de bonbon rouge et blanc. Dans le deuxième article de Mme Grinch de Lizzo, elle a partagé une vidéo d’elle-même en train de modéliser pour la caméra alors qu’un remix de la chanson classique de Grinch joue en arrière-plan. « IMA REAL ONE… I DONT FW THEM », a-t-elle écrit en légende, citant la chanson. La série de photos finale présentait un aperçu complet de la tenue, et Lizzo a écrit dans les commentaires : « TOUT ENVELOPPÉ DANS UN DESIGNER.

Les vêtements de Noël de Lizzo lui ont valu les éloges de ses abonnés, dont l’un l’a surnommée « Lizzo Lou Who ». Un autre a ajouté: « Tu. Es. Juste. Le. Le plus cool », tandis qu’un troisième a écrit: « Je veux Lizzo sous mon sapin pour Noël. » Encore une autre personne a appelé Lizzo la « Reine de Noël !! » tandis que beaucoup d’autres ont cité la chanteuse elle-même avec les paroles, « Toutes les rumeurs sont vraies ouais! »

Pas plus tard que la semaine dernière, Lizzo a été honoré comme l’un des artistes figurant sur la liste annuelle de musique préférée de l’année de l’ancien président Barack Obama. La collaboration de Lizzo avec Cardi B pour la chanson à succès « Rumors » figurait sur la liste, que Lizzo a publiée sur sa propre page Instagram tout en encourageant d’autres artistes à continuer de produire de la musique. « J’en avais besoin en ce moment », a-t-elle écrit avant de remercier l’ancien président. « Écoutez, il y a de la musique incroyable qui n’est pas virale, qui n’est pas dans les charts, qui n’a pas de tendance TikTok… Ma musique touche les gens – ne me croyez pas, demandez à Obama. Les artistes ne le font pas soyez découragé – faites la musique que VOUS aimez et en laquelle vous croyez et le reste suivra! »