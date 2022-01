Lizzo secoue ses affaires après avoir dit qu’elle avait pris du poids

Lizzo a l’air sexy – et elle le sait.

La superstar était d’humeur absolue alors qu’elle secouait ses affaires dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux après avoir noté qu’elle avait « pris du poids ».

Eh bien, alors que beaucoup peuvent avoir une résolution du Nouvel An dans le domaine du fitness, nous reprenons ce que Lizzo met en place.

Dans le clip, soutenu par City Girls’ Rodeo, la chanteuse de Truth Hurts, 33 ans, a été vue en train de danser autour de sa salle de bain dans un body et des bas, avec ses longs cheveux en cascade partout comme Vénus dans cette coquille.

Et c’est le genre d’ambiance que nous allons adopter en 2022 avec nous.

Lizzo a écrit: ‘J’ai pris du poids💅🏾 j’ai l’air TF GOODT😍’

Une icône (Photo : Kristin Callahan/REX/Shutterstock)

Car, encore une fois pour les sièges bon marché à l’arrière, ces deux choses ne s’excluent pas !

Ses abonnés étaient d’accord, avec un tas d’emoji de flammes occupant la section des commentaires.

« Oui, tu es foutu », a réfléchi un fan alors qu’un autre a ajouté : « Petite fille ! Tu es tellement à l’aise dans ton corps que tu as l’air incroyable, continue de travailler, ma fille.’

Sentant peut-être la pression (si inutile) de l’équipe de résolution, un autre a écrit: « Ugh, cela m’a fait me sentir mieux, je t’aime! »

Ici, pour la positivité corporelle, un autre a sonné: «Ouais, tu le fais! Positivité corporelle !!!!!! Parce que tu me donnes l’impression que je n’ai jamais ressenti de poids auparavant !!’

La star se sent bien comme l’enfer (ce n’est pas seulement une chanson entraînante, mais un mode de vie) et n’hésite pas à appeler les ennemis qui ne sont pas ouverts au même genre de joie – comme ce fut le cas après Cardi B anniversaire l’année dernière.

Lizzo balance un nombre absolu (Photo: GC Images

Lizzo a secoué une tenue en maille pour le shindig, et tandis que la star de Juice a absolument cloué le look, certains ennemis ont rampé hors des boiseries pour se plaindre de sa tenue.

Elle était sur place pour leur dire exactement où ils pouvaient aller, en disant: «C’est très drôle pour moi que les gens soient contrariés que je porte une tenue transparente ou que je twerk dans une tenue transparente.

‘[They’re saying], « C’est dégoûtant… » Vous n’avez pas de factures à payer ? N’as-tu pas des bouches à nourrir, y compris la tienne ? Vous n’avez pas une vie à vivre ? Vous ne voulez pas tomber amoureux et vous faire des amis ? Tu n’as rien à faire ?

« Allez lire les nouvelles, salope, avant que je vous lise, salope. Le putain de ! Pourquoi t’inquiètes-tu pour moi ?’

Lizzo a ensuite baissé son pantalon et lui a giflé les fesses en leur disant: « Embrasse mon a. Embrasse mon gros Black a **, b *** h.’

La chanteuse a toujours déclaré ouvertement qu’elle adoptait la confiance en son corps et refusait de laisser les ennemis l’empêcher de porter et de faire ce qu’elle voulait.

Elle avait précédemment expliqué: « Je n’ai rien à cacher. Il n’y a plus de honte. Je viens de me poster. C’est comme, tu me prends comme je suis. Tu n’es pas obligé de m’aimer.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«Je vais continuer à vivre dans ce corps et survivre dans ce corps et être heureux et vraiment profiter de la vie, je dois trouver un moyen de m’aimer. J’ai eu un corps négatif pendant longtemps.

Lizzo a ajouté que ses déclarations positives sur le corps ne visent pas à faire valoir un point, mais simplement à la représenter vivre sa vie, expliquant: » Ce n’est pas une déclaration politique. C’est juste mon corps.

« Quand vous le voyez, continuez à pousser. Gardez cette même énergie que vous gardez avec tous les autres corps que vous voyez. C’est ce que le corps normatif signifie vraiment pour moi. Je suis là, ne dis rien. Ce n’est pas une déclaration. C’est mon corps.

Note à moi-même : soyez plus Lizzo en 2022.



PLUS : Lizzo révèle les détails de son amitié étroite avec la « diva suprême » Adele et c’est tout



PLUS : Lizzo révèle une œuvre d’art unique réalisée en pressant ses fesses nues sur une toile et c’est en fait très bien

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();