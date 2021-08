Lizzo s’effondre à cause de la haine après des «rumeurs», Cardi et les célébrités la défendent

in

– Cardi vient d’ajouter plus de contexte à la controverse, a-t-elle écrit: “Les rumeurs vont bien. Arrêtez d’essayer de dire que la chanson échoue pour rejeter les émotions d’une femme sur l’intimidation ou agissant comme si elle avait besoin de sympathie. La chanson est dans le top 10 sur toutes les plateformes Faire honte au corps et appeler sa maman est méchant et raciste comme de la merde.”

Lizzo repousse une fois de plus les ennemis qui n’ont que des choses méchantes à dire à son sujet – mais cette fois, cela lui est vraiment arrivé … parce qu’elle est en larmes devant la caméra.

La chanteuse est allée en direct dimanche et s’est effondrée sur ce qu’elle dit être une négativité croissante dirigée dans sa direction après sa libération et Cardi BLa nouvelle chanson de “Rumors”, qui, selon Lizzo, équivaut à de la honte, du racisme et des accusations de s’adresser à un public blanc.

Lizzo dit qu’en dépit d’essayer de mettre de l’énergie positive dans le monde à travers sa musique ou ses messages ou quoi que ce soit, elle a l’impression qu’elle reçoit souvent plus de haine que d’amour … et bien qu’elle note qu’elle a la peau épaisse pour ce genre de chose, c’est pesant sur elle durement maintenant.

Elle fait valoir un point valable – à savoir que si vous n’êtes pas dans sa musique ou sa personnalité ou quoi que ce soit d’autre à propos de son art, changez simplement le cadran pour quelque chose d’autre … au lieu de cela, cependant, Lizzo dit qu’elle a remarqué des gens qui sortent de leur façon de la rabaisser, et elle n’y comprend rien.

S’aimer dans un monde qui ne t’aime pas en retour prend une quantité incroyable de conscience de soi et un détecteur de conneries qui peut voir à travers le cul à l’envers des normes sociétales… Si tu réussis à t’aimer aujourd’hui, je suis fier de toi. Si ce n’est pas le cas, je suis toujours fier de toi. C’est dur – TOUTES LES RUMEURS SONT VRAIES (@lizzo) 15 août 2021 @lizzo

Ce n’est pas nouveau pour elle – Lizzo a fait face à ce type de haine depuis son arrivée sur la scène, et elle est généralement assez douée pour dire aux gens de donner des coups de pied dans les rochers. Elle finit de le faire ici aussi, mais cette vidéo est vraiment un aperçu de la force avec laquelle tous les discours poubelle frappent son armure … et déchirant, pour le moins. Même Cardi s’est sentie obligée de parler.

Elle écrit : “Quand vous vous défendez, ils revendiquent votre problème et votre sensibilité. Quand vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur N’oubliez pas que ce sont des nerds qui regardent la table populaire. ” D’autres célébrités ont également pris sa défense, notamment Chloé Bailey.

Lizzo dit qu’elle va commencer à se concentrer sur les messages de haine positifs et à ignorer qu’elle pourrait lire sur elle-même sur les réseaux sociaux et ailleurs – TBH, cela semble être une excellente idée.

