Lizzo s’effondre dans une confession émotionnelle sur les réseaux sociaux, Cardi B se lance avec soutien

Lizzo devrait célébrer la sortie de son nouveau single “Rumors”, avec Cardi B, mais les réponses négatives que la chanson a reçues l’ont amenée à publier une vidéo Instagram Live émotionnelle au cours du week-end. La gagnante d’un Grammy, 33 ans, était en larmes en parlant des attaques racistes et phobiques qu’elle a vues sur les réseaux sociaux. Cardi n’a pas tardé à prendre la défense de Lizzo sur Twitter.

“Les jours où je pense que je devrais être le plus heureux … je me sens tellement déprimé”, a déclaré Lizzo dans la vidéo, qui n’est plus sur sa page Instagram, rapporte Yahoo! Divertissement. “Comme, j’ai tellement mal”, a-t-elle dit en se tamponnant les yeux dans sa salle de bain. Elle n’a pas décrit en détail les commentaires haineux qu’elle a vus, notant qu’elle ne voulait pas “leur donner du pouvoir”. Elle a noté que les gens “disaient s—” à son sujet qui n’avaient pas de sens. “C’est fat-phobique, et c’est raciste et c’est blessant”, a-t-elle déclaré. “Si vous n’aimez pas ma musique, cool. Si vous n’aimez pas la chanson ‘Rumors’, cool. Mais beaucoup de gens ne m’aiment pas à cause de mon apparence.”

Elle travaillait « quadruple » le temps de faire le nouveau single et le clip, mais elle se sentait sous-estimée. “Parfois, j’ai l’impression que le monde ne m’aime tout simplement pas en retour”, a déclaré Lizzo lors de la session en direct de 13 minutes. “C’est comme si peu importait la quantité d’énergie positive que vous mettez dans le monde, vous allez toujours avoir des gens qui ont… quelque chose de méchant à dire sur vous. Et pour la plupart, cela ne me blesse pas. … Je m’en fiche. Je pense juste que lorsque je travaille aussi dur, ma tolérance diminue. Ma patience est moindre. Je suis plus sensible et cela me touche. “

La rappeuse “Good as Hell” s’est également défendue contre les allégations selon lesquelles elle faisait de la musique spécifiquement pour les Blancs. “Je ne fais pas de musique pour les Blancs”, a-t-elle déclaré. “Je ne fais de la musique pour personne. Je suis une femme noire qui fait de la musique. Je fais de la musique noire, point final. Je ne sers personne toute seule… Tout le monde est invité.”

Elle a également déclaré qu’elle avait ” fini ” les commentaires humiliants auxquels elle a été confrontée toute sa carrière. au lieu de cela, elle veut se concentrer sur les commentaires positifs. “Je n’ai pas le temps pour ta négativité, ta haine de soi intériorisée que tu me protèges avec ton racisme et ta fatphobie”, je n’ai pas le temps pour ça. Quoi qu’il en soit, je vais continuer à être moi. Je vais continuer à être un mauvais b-.”

Lizzo a également commenté les abus que subissent les femmes noires, « en particulier nous, les grandes filles noires », sur les réseaux sociaux. À la fin de la vidéo, Lizzo a assuré aux fans qu’elle allait bien, remerciant ceux qui la soutenaient et assurant à ses fans qu’il y aurait plus de musique. “F—les ennemis… les ennemis vont faire ce qu’ils font. Ils ne savent pas que je le fais pour la culture de la mère”, a-t-elle dit.

“S’aimer dans un monde qui ne t’aime pas en retour demande une quantité incroyable de conscience de soi et un détecteur de taureaux qui peut voir à travers les normes sociétales à rebours”, a écrit Lizzo sur Twitter dimanche. “Si tu réussis à t’aimer aujourd’hui, je suis fier de toi. Si ce n’est pas le cas, je suis toujours fier de toi. C’est difficile.”

Mais la chanson marche bien !! Sur toutes les plateformes. Quand les gens vous appellent « maman » parce que vous êtes une femme noire qui fait de la musique pop et que des milliers de personnes vous appellent par des noms, cela vous arrive. Votre bio dit « tout noir » Je suppose que cela ne s’applique pas aux émotions des femmes noires, hein ? https://t.co/B3Rr2Y7VCS pic.twitter.com/Xla0wk8Y1D – iamcardib (@iamcardib) 15 août 2021

Cardi, la collaboratrice de Lizzo dans “Rumors”, faisait partie des célébrités qui ont rapidement manifesté leur soutien au rappeur. “Lorsque vous vous défendez, ils prétendent que vous êtes problématique et sensible”, a écrit Cardi dans un tweet, y compris une partie de la vidéo de Lizzo. “Quand vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous. Rappelez-vous que ce sont des nerds qui regardent la table populaire.”

Dans d’autres tweets, Cardi a fustigé les critiques qui ont suggéré que “Rumors” n’était pas un grand succès, même si la chanson n’a que quelques jours. “” Les rumeurs ” vont très bien “, a écrit Cardi dans un tweet, ajoutant des captures d’écran de la position de la chanson dans les principaux classements de streaming. “Arrêtez d’essayer de dire que la chanson s’effondre pour rejeter les émotions d’une femme à propos de l’intimidation ou d’agir comme si elle avait besoin de sympathie”, a-t-elle écrit. “La chanson est dans le top 10 sur toutes les plateformes. La honte corporelle et appeler sa maman est méchante et raciste comme f-.”