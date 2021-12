Lizzo suggère à Chris Evans de « mettre un autre petit pain dans mon four » dans Shout-Out

LizzoLes « Rumeurs » ne font pas que dominer les charts. Quand il s’agit d’elle et Chris Evans, le bavardage amusant a également fait son chemin sur scène.

Prenez la performance de ce week-end à Art Basel à Miami, par exemple. En chantant une reprise de Erykah Badudu single « Tyrone », le 4 décembre, Lizzo a décidé que c’était l’occasion parfaite de tourner à nouveau son cliché avec l’acteur.

Dans son interprétation, Lizzo a remplacé la ligne de chant originale d’Erykah qu’elle » ferait mieux d’appeler Tyrone » par » Peut-être que je devrais appeler Chris Evans « , qui a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements de la part du public. Faisant référence à l’une de ses vidéos TikTok dans laquelle elle plaisantait en disant qu’elle était enceinte de son bébé, l’artiste a ensuite crié : « Peut-être que Captain America pourrait mettre un autre petit pain dans mon four. »

Au cas où vous l’auriez manqué, l’artiste de « Good as Hell » a partagé la fausse nouvelle du bébé au cours de l’été. « C’est quelque chose que j’ai vraiment essayé de garder personnel et privé juste entre moi et le père de mon enfant », a taquiné Lizzo dans un TikTok le 27 juillet. « Mais puisque nous diffusons toutes les rumeurs aujourd’hui, je ai été aspiré. Nous allons avoir un peu d’Amérique. «