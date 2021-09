Lizzo veut jouer dans le remake de “Bodyguard” avec Chris Evans

Lizzo plaisante sur un bébé avec Chris Evans 1:31

. – Lizzo n’a apparemment pas abandonné sa mission de se rapprocher de Chris Evans.

Suite à l’annonce que Warner Bros. (qui appartient à la société mère de CNN) prévoyait un remake du film de 1992 “The Bodyguard”, la chanteuse a fait savoir au monde qu’elle ne craindrait pas d’y jouer avec Evans.

Sur son TikTok, Lizzo a utilisé l’audio de “De quoi parlons-nous” pour partager des tweets sur le remake à venir, ainsi que des tweets qui la suggéraient ainsi que la star de “Captain America” ​​​​comme prétendants aux rôles que Whitney Houston et Kevin Costner est devenu célèbre.

“Qu’en pensez-vous ?”, a-t-il écrit en légende avec un emoji souriant.

Lizzo et Evans se sont un peu amusés à flirter sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a dit qu’elle s’était saoulée plus tôt cette année et lui avait parlé via un message direct Instagram.

Chris Evans répond au flirt de Lizzo 1:56