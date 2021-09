Lizzo veut refaire Whitney Houston Classic dans sa dernière tentative de Woo Chris Evans en tant que co-star

Récemment, Warner Bros. Studios a annoncé qu’un remake du smash au box-office de 1992 The Bodyguard, qui mettait en vedette Whitney Houston et Kevin Costner, était en préparation. Le film original a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde et sa bande-son accompagnée de morceaux de Houston a fait sensation encore plus en remportant des dizaines de prix, dont plusieurs Grammy Awards et American Music Awards. Houston s’est même lancé dans une tournée travaillée du même titre pendant plus d’un an et des décennies plus tard, une comédie musicale primée de Broadway a fait son apparition.

Avec l’annonce, plusieurs grands noms à commencer comme Rachel Marron (Houston) et Frank Farmer (Costner), dans l’histoire d’une mégastar qui nomme l’aide d’un garde du corps pour la protéger, ont été lancés.

Apparemment, Cardi B et Channing Tatum seraient une paire que les téléspectateurs aimeraient voir. Mais Lizzo a également fait savoir qu’elle était prête pour le grand écran. Le mercredi 15 septembre, Lizzo a publié une vidéo TikTok réagissant aux nouvelles concernant le remake. L’artiste body-positive a également demandé à ses près de 19 millions de followers sur TikTok.

Les autres noms qui ont fait surface pour le remake incluent Doja Cat, Camila Cabello, Beyoncé, Rihanna et Adele en tant que Marron – ainsi qu’un couple de Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Les détails du casting officiel n’ont pas encore été publiés.