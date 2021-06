LJP vs LJP: bataille judiciaire imminente alors que des questions subsistent sur qui détient les rênes du parti

Chirag Paswan a déclaré aujourd’hui que des tentatives étaient là depuis un certain temps maintenant pour briser le parti.

Le drame au sein du parti Lok Janshakti qui a commencé lundi avec la révolte de l’oncle de Chirag Paswan contre lui, se poursuit le troisième jour aujourd’hui, opposant les deux factions sur la revendication légitime du parti. Hier, les deux factions ont adopté des ordres de s’exclure du parti et une scission – et une bataille judiciaire – semblent maintenant imminentes. Aujourd’hui, Chirag Paswan a écrit au président du Lok Sabha, Om Birla, pour l’exhorter à revoir sa décision de nommer Pashupati Kumar Paras à la tête du parti à la Chambre. Il a également informé le président de la décision du LJP d’expulser les chefs des partis rebelles.

Chirag Paswan a déclaré aujourd’hui que des tentatives étaient là depuis un certain temps maintenant pour briser le parti. Réagissant à sa décision de lutter seul contre les sondages du Bihar, Chirag a déclaré qu’il savait que si le JDU, le BJP et le LJP s’étaient présentés ensemble, la coalition aurait peut-être balayé les élections du Bihar. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec cela, car contester les sondages en restant dans le giron de la NDA aurait signifié qu’il devait s’incliner devant Nitish Kumar et qu’il ne pouvait pas faire de compromis sur ses principes. Chirag a déclaré qu’il était fier de son action alors que la part des votes de LJP est passée à 6 pour cent.

LJP avait six députés dont Chirag Paswan, son oncle Paras et quatre autres dirigeants. Paras avait revendiqué le soutien de quatre députés restants et s’est révolté contre Chirag, le remplaçant lundi à la tête du parti parlementaire à Lok Sabha. Mardi, les chefs rebelles ont démis Chirag de son poste de président du parti. En retour, Chirag a organisé virtuellement une réunion de l’exécutif national du LJP et a expulsé les cinq députés rebelles, dont son oncle Paras. Le parti a ensuite envoyé la résolution à la commission électorale et au président du Lok Sabha. La résolution s’adressait également à Chirag en tant que «président national du LJP».

Faisant sa première déclaration publique sur la crise, Chirag a publié une lettre écrite par lui à Paras le 31 mars indiquant que ce dernier lui en voulait depuis la mort du supremo de LJP Ram Vilas Paswan. Partageant la lettre sur Twitter, Chirag a déclaré qu’il avait essayé de garder le LJP construit par son père et la famille ensemble, mais sans succès. Il a dit que le parti s’apparente à une mère et que personne ne devrait trahir une mère. « Dans une démocratie, le peuple est souverain. Je remercie les gens qui croient au parti », a-t-il déclaré.

La lettre de quatre pages parle des divers griefs de Paras, y compris son mécontentement présumé envers un autre parent de Paswan, le prince Raj, nommé chef du Bihar LJP.

Des rapports ont affirmé que la faction Paras pourrait choisir l’ancien député Suraj Bhan Singh comme chef du LJP à la place de Chirag pour montrer comment le junior Paswan avait violé la “norme une personne, un poste” du parti en occupant plusieurs postes.

Les cinq députés rebelles sont Beena Devi, Mehboob Ali Qaiser et Chandan Singh, outre Paras et Prince Raj. Le secrétaire général du LJP, Abdul Khalique, a déclaré à The Indian Express que l’exécutif national actuel a le pouvoir de prendre des décisions, contrairement à la faction Paras. « Un président, six vice-présidents, un trésorier, 16 secrétaires généraux, 16 secrétaires, 15 membres d’organisations frontales — l’organe pour élire le président doit avoir un minimum de 75 membres. Cet organe a le pouvoir d’agir. Si la personne occupe un poste élevé comme le président de l’État ou le député, l’affaire peut être renvoyée à la commission de discipline. Mais dans une urgence de ce genre, l’exécutif national a le pouvoir de révoquer quiconque pour activités anti-parti », a déclaré Khalique.

Les deux factions s’accrochant à leurs revendications, la bataille pourrait bientôt prendre une tournure légale car les chances de réconciliation diminuent de jour en jour.

