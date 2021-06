L&K Saatchi et Saatchi pour gérer le mandat intégré de Flite, propriété de Relaxo

in

L&K Saatchi & Saatchi sera responsable du repositionnement de la marque et du développement de campagnes de communication de marque axées sur les consommateurs

Le fabricant de chaussures Relaxo Footwears Limited a nommé L&K Saatchi & Saatchi pour gérer l’ensemble du mandat intégré de sa marque, Flite. L’agence gérera le mandat intégré sur Flite, qui comprend les services principaux, numériques et médias.

En tant qu’agence de référence, L&K Saatchi & Saatchi sera responsable du repositionnement de la marque, du développement de campagnes de communication de marque axées sur les consommateurs qui seront étendues aux plateformes numériques, tout en développant un contenu permanent pour la marque tout au long de l’année. Le mandat des médias comprend également à la fois le réseau principal et le numérique.

« Lors de nos premières conversations avec L&K Saatchi & Saatchi, il y avait un alignement complet sur la vision de la marque et son approche. Cela nous a assuré de notre choix d’un partenaire fiable. Je suis très optimiste quant à cette alliance et je peux prévoir que la marque aura la bonne rampe de lancement pour l’avenir », a déclaré Gaurav Dua, directeur exécutif de Relaxo Footwears.

« Il n’arrive pas souvent qu’une entreprise qui est un fabricant leader dans une catégorie parque l’intégralité du mandat intégré sans argumenter uniquement sur les références, la chimie et la confiance dans l’équipe. Cela nous impose une immense responsabilité de livrer au-delà des attentes. Flite, l’une des plus grandes marques du portefeuille Relaxo, a fait un travail formidable pour créer son propre segment. En tant que partenaire commercial, notre rôle sera désormais de faire en sorte que la marque prenne un nouvel envol dans l’esprit des consommateurs et du commerce, tout en réalisant une trajectoire de croissance qui la propulsera dans une ligue à part », Paritosh Srivastava, MD , a déclaré L&K Saatchi & Saatchi.

« Je souhaite la bienvenue à L&K Saatchi & Saatchi à bord. Je suis sûr qu’ils s’avéreront d’excellents partenaires pour créer l’impact souhaité dans l’esprit du consommateur pour la marque et consolider davantage notre leadership sur le marché », a déclaré Rajeev Bhatia – AVP marketing, Relaxo Footwears.

