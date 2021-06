L&K Saatchi & Saatchi nomme Kanishka Vashisht au poste de directeur créatif exécutif

Il rapportera à Rohit Malkani, co-directeur créatif national, L&K Saatchi & Saatchi

L&K Saatchi & Saatchi a complété sa fonction créative avec la nomination de Kanishka Vashisht au poste de directeur créatif exécutif. Vashisht sera basé à New Delhi et gérera toutes les marques de la région. Il rapportera à Rohit Malkani, co-directeur créatif national, L&K Saatchi & Saatchi.

Vashisht rejoint l’agence depuis Lowe Lintas Delhi où il était directeur créatif du groupe. « Son adhésion renforcera la production créative de l’agence et contribuera à créer une culture unique – une culture qui prospérera en créant un contenu superlatif et des conversations significatives pour les marques de la région », a déclaré l’agence dans un communiqué.

« Trouver la personne idéale pour diriger notre bureau de New Delhi n’a pas été facile. Ce devait être quelqu’un qui partageait notre obsession d’engendrer une culture unique. Qui a partagé notre ambition de créer des conversations et du contenu superlatif et enfin, quelqu’un qui a fait ses preuves. À Kanishka, j’ai vu les trois », a déclaré Malkani.

Vashisht a commencé son parcours publicitaire en tant que costume chez Triton Advertising, à Delhi. Il a rejoint Ogilvy Delhi en 2004. Après un passage de 5 ans à l’agence où il a travaillé sur des marques comme Motorola, KFC, LG, Eno et d’autres, il a quitté pour rejoindre Leo Burnett. À la naissance d’Uninor, il a ensuite été convoqué à McCann Delhi pour nouer des relations avec Perfetti, Chevrolet, Coke, Aircel, Metlife, Greenlam et d’autres. Chez Lowe Lintas Delhi, il a travaillé pour des marques comme Google, Micromax, Foodpanda et Hindustan Times. « Je pense que L&K Saatchi & Saatchi est une terre extrêmement fertile pour un travail de marque très intéressant. Mon travail consiste à semer les graines du possible, à rassembler et à entretenir les talents et, bien sûr, à récolter les fruits de nos efforts combinés », a ajouté Vashisht à propos de son nouveau rôle.

Lire aussi : Les revenus publicitaires en Inde devraient rebondir sur 2020-25 avec un TCAC de 13% : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.