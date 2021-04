L&K Saatchi & Saatchi nomme Namit Prasad au poste de vice-président senior, planification

Il a travaillé dans la planification à travers Publicis, Lowe Lintas et Mudra au cours des 14 dernières années.

L&K Saatchi & Saatchi a annoncé la nomination de Namit Prasad au poste de vice-président senior, planification. Il sera basé à Mumbai et rapportera à Snehasis Bose, directeur de la stratégie, L&K Saatchi & Saatchi.

Prasad rejoint l’agence après son passage dans la mise en place d’une startup impliquée dans la construction d’une plateforme de développement d’entreprise basée sur un algorithme de créativité original. Auparavant, son dernier passage en agence était chez Famous Innovations où il était responsable de la stratégie. Il a également travaillé dans la planification à travers Publicis, Lowe Lintas et Mudra au cours des 14 dernières années.

Au fil du temps et en gérant diverses catégories et rôles, Namit possède une rare combinaison de perspicacité fluide et stratégique dans la recherche et la possession de solutions qui ont un impact sur la croissance de l’entreprise, a déclaré Bose lors de sa nomination. «Il s’intègre parfaitement dans notre équipe d’explorateurs-stratèges, dont la mission est de trouver le juste milieu entre les besoins des consommateurs, les besoins de la technologie X la croissance des entreprises des clients. J’ai hâte de travailler avec lui et d’ajouter une nouvelle étincelle à l’ADN entrepreneurial de l’agence », a-t-il ajouté.

Au cours de son passage professionnel, Prasad a eu l’opportunité de travailler sur des marques entrepreneuriales et multinationales de premier plan. En cours de route, il a pu faire partie d’un travail percutant pour des marques telles que Paras, Zydus, Century Ply, Symphony, Unilever, P&G, Park Avenue, SBI Digital Banking, Baggit et Nestle, entre autres.

«En tant que créateur d’entreprise moi-même, l’objectif commercial de L&K Saatchi & Saatchi – travailler en étroite collaboration avec des marques avec un esprit d’entreprise et contribuer à la croissance au-delà de la simple communication – m’a énormément intéressé. Avec mon type d’expérience, j’espère apporter un peu de mentalité de «Baniya Branding», dans laquelle tous les efforts de branding sont étroitement alignés sur les objectifs commerciaux. Tout en garantissant bien sûr le flair créatif et les possibilités inventives d’intégration », a ajouté Prasad sur son nouveau rôle.

