L&K Saatchi & Saatchi nomme Noorbanu Qureshi au poste de vice-président

Avant cela, Noorbanu Qureshi était avec Publicis India en tant que vice-président

L’agence intégrée de croissance des affaires et de la marque L&K Saatchi & Saatchi a renforcé ses opérations dans le Nord et a recruté Noorbanu Qureshi en tant que vice-président. Basé à New Delhi, Noorbanu Qureshi rendra compte à Atin Wahal, EVP (Nord et Est), L&K Saatchi & Saatchi. Dans son nouveau rôle, Noorbanu Qureshi jouerait un rôle clé dans la direction et le renforcement des relations avec les clients et la croissance des affaires pour la région du Nord.

« Avec Qureshi à bord, mon équipe est prête pour le prochain chapitre de croissance à Delhi. Je l’ai vue grandir professionnellement et j’admire sa capacité à livrer et sa capacité à saisir les problèmes du client. Elle est un fournisseur de solutions dans l’âme et c’est la meilleure qualité que l’on puisse avoir dans l’environnement toujours exigeant d’aujourd’hui », Atin Wahal, vice-président exécutif (Nord et Est). L&K Saatchi & Saatchi, a déclaré.

Avec plus de 12 ans d’expérience, Qureshi a travaillé dans le domaine de la publicité dans plusieurs catégories, notamment BFSI, médias et divertissement, FMCG et e-commerce. Auparavant, elle travaillait chez Publicis India en tant qu’AVP, gérant des marques clés pour l’agence, notamment Zee TV, Citibank, Times NOW, entre autres. Elle a également travaillé chez Rediffusion Y&R, DDB Mudra et Leo Burnett India sur diverses marques telles que Complan, Tata Power, Lenskart, Lipton Tea, Tourism Australia et Caratlane, entre autres. « Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’esprit d’entreprise et la façon dont l’agence est capable de fournir des solutions uniques à ses clients avec l’approche ‘power of one’. J’ai hâte de travailler avec Atin Wahal et un grand voyage à venir », a-t-elle déclaré.

Lire aussi : Tata Sky présente « Videshi Kahaniyan » ; embarque Rupali Ganguly comme visage du service

Lire aussi : Havas Creative Group India nomme Debopriyo Bhattacherjee EVP et responsable de la planification – Nord

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.