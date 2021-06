LL Cool J, Duran Duran et bien d’autres joueront dans “Behind The Music” redémarré

Paramount + a publié la bande-annonce officielle de son redémarrage de Behind the Music, mettant en vedette des stars LL Cool J, comme Ricky Martin, Jennifer Lopez, Busta Rhymes, et plus encore.

Cette nouvelle version de la célèbre série documentaire de VH1 débute avec deux épisodes le 29 juillet sur la plateforme de streaming, suivis de nouveaux épisodes chaque semaine le jeudi.

Comme pour l’original Behind the Music, chaque épisode de la série tournera autour d’un artiste musical ou d’un groupe différent, explorant leur ascension vers la gloire et les défis de leur carrière à travers des images d’archives et des interviews à la caméra. La bande-annonce présente Duran Duran, New Kids on the Block et Bret Michaels en tant qu’artistes vedettes, rejoignant les Lopez, Martin, LL, Huey Lewis, Busta Rhymes et Fat Joe précédemment annoncés.

La première saison de Behind the Music sortira en deux parties, les deux premiers épisodes se concentrant respectivement sur Martin et Cool J. Tous les artistes annoncés seront présentés dans la première moitié de la saison, à l’exception de Lopez, dont l’épisode sera diffusé dans la seconde moitié de la saison aux côtés d’autres groupes musicaux qui seront annoncés à une date ultérieure. Le programme complet de la première partie de la première saison est disponible ci-dessous. De plus, Paramount+ publiera une sélection d’épisodes de la série originale sur sa plateforme de streaming le 29 juillet.

Cela a été quelques mois passionnants pour LL Cool J, car il a récemment participé à l’inauguration du Musée universel du hip-hop dans le Bronx. Il était accompagné du maire Bill de Blasio, des légendes du hip-hop Nas, Fat Joe, du président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr., du président de l’Assemblée de l’État de New York Carl Heastie, du membre du conseil municipal Diana Ayala, de nombreuses agences municipales et des sommités du hip hop. L’événement a eu lieu le jeudi 20 mai au futur domicile de Bronx Point au 50 East 150th Street dans le Bronx.

Écoutez le meilleur de LL Cool J sur Apple Music et Spotify.

Derrière le calendrier de sortie de la saison musicale 1, partie 1:

Ricky Martin : 29 juillet

LL Cool J : 29 juillet

Huey Lewis : 5 août

Busta Rhymes : 12 août

Duran Duran : 19 août

Nouveaux enfants sur le bloc: 26 août

Bret Michaels : 2 septembre

Gros Joe : 9 septembre