LL Cool J, Lil Dicky et d’autres Emmy Awards ouverts avec Biz Markie Tribute

LL Cool J, Lil Dicky, Cédric l’artiste, Billy Porter, et plus encore ont commencé les 73e Primetime Emmy Awards avec un hommage au rappeur décédé Biz Markie.

Cedric The Entertainer, l’hôte de la cérémonie à l’Event Deck à LA Live, a ouvert le spectacle en rappant les premières lignes du tube de Markie “Just A Friend”, avant que LL Cool J ne traverse le public avec des lignes faisant référence aux vaccins, à la quarantaine et Le Gambit de la Reine.

Markie, un artiste d’enregistrement pionnier étroitement associé à l’âge d’or du hip-hop et à l’ascension du genre dans le courant dominant, est décédé à l’âge de 57 ans à Baltimore, Maryland, le 17 juillet.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons, ce soir, avec sa femme Tara à ses côtés, le pionnier du hip hop Biz Markie est décédé paisiblement”, a déclaré sa représentante Jenni Izumi dans un communiqué à l’occasion de son décès. « Nous sommes reconnaissants pour les nombreux appels et prières de soutien que nous avons reçus pendant cette période difficile.

“Biz a créé un héritage artistique qui sera à jamais célébré par ses pairs de l’industrie et ses fans bien-aimés dont il a pu toucher la vie à travers la musique, s’étalant sur plus de 35 ans”, a ajouté Izumi. «Il laisse derrière lui une femme, de nombreux membres de sa famille et des amis proches qui regretteront sa personnalité vibrante, ses blagues constantes et ses plaisanteries fréquentes. Nous demandons respectueusement la confidentialité de sa famille alors qu’elle pleure son être cher. »

Connu comme “le prince clown du hip-hop”, le personnage plus grand que nature de Biz Markie et son humour dans la salle de bain en tant que rappeur – avec des chansons comme “Pickin’ Boogers” et “TSR (Toilet Stool Rap)” – étaient également égalés par son brio musical et capacité à recontextualiser des jingles commerciaux, des crochets pop et des échantillons sur ses propres disques.

Le single de 1989 “Juste un ami,” avec son thème universel de chagrin et de refrains basés sur “(You) Got What I Need” de Freddie Scott, chanté exceptionnellement faux par Biz lui-même, passé dans les charts pop, culminant à la 9e place du Billboard’s Hot 100 et devenant platine à une époque où le rap était encore considéré comme un genre de niche.

