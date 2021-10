LL Cool J rejoint officiellement TikTok avec le défi «Tout ce que j’ai»

Musicien à traits multiples LL Cool J est le dernier artiste à rejoindre la plateforme virale TikTok, lançant son compte officiel avec une vidéo en hommage à son duo R&B de 2002 « All I Have » avec Jennifer Lopez.

Les Clip TikTok est un mashup du clip original des années 2000 et des deux réunis sur la scène Global Citizen le week-end dernier pour reprendre le duo de rupture.

Avec LL, J-Lo a été rejointe par plusieurs stars invitées lors de son concert énergique à Global Citizen à New York, notamment Jadakiss pour son tube signature “Jenny From the Block” et Ja règle pour les tubes du duo “I’m Real” et “Ain’t It Funny”.

Étant donné la prolificité des LL Compte Rock The Bells C’est-à-dire que les fans peuvent s’attendre à beaucoup de contenu de qualité de la part du vétéran du hip-hop devenu acteur sur TikTok.

Après avoir lancé le défi #allihave, d’autres utilisateurs de TikTok ont ​​posté leur réponse au clip, invitant les autres à faire du duo avec eux. Avant même de rejoindre l’application, la musique de LL était à la mode sur TikTok, y compris son classique de 1996 « Doing It », mettant en vedette LeShaun.

Alors que TikTok a toujours été un lieu de découverte de nouveaux talents, de plus en plus d’artistes chevronnés rejoignent la plate-forme, comme Elton John, Shania Twain et Taylor Swift.

Plus récemment, LL Cool J a ouvert les Emmy Awards 2021 avec un spectacle hommage à Biz Markie aux côtés de Lil Dicky, Cedric the Entertainer, Billy Porter, et plus encore. Le conglomérat a interprété le single à succès du défunt musicien « Just A Friend ».

Dans le cadre de son dévouement au genre, au-delà de Rock The Bells et de ses apparitions dans des festivals mondiaux et des remises de prix, LL Cool J est apparu plus tôt cet été à l’ouverture duMusée universel du hip-hop dans la ville natale du genre dans le Bronx, à New York. Le rappeur lui-même est originaire du Queens, mais l’honneur a eu lieu tout de même.

Suivez LL Cool J‘compte officiel sur TikTok.