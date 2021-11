LL Cool J restaure Audi de l’album ‘BAD’ et en fait don à Rock & Roll HOF

LL Cool J ne reçoit pas seulement son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, il redonne également à l’organisation en faisant un don de quelque chose de spécial … avec de la puissance à revendre.

Vous avez peut-être vu des clips du rappeur né dans le Queens faire son truc sur scène lorsqu’il a reçu l’immense honneur le week-end dernier, mais ce que vous n’avez pas vu, c’est que LL raccorde le HOF avec une Audi rouge qui lui est chère. cœur.

Le fouet figurait sur la couverture de son deuxième album, « BAD » – qui est sorti en 1987 – et LL a demandé l’aide de l’atelier de carrosserie personnalisé Unique Rides à New York pour le restaurer pour le Hall.

Le propriétaire de la boutique, Will Castro, raconte TMZ… LL l’a approché à ce sujet l’année dernière pendant la pandémie, lui demandant si l’équipe de l’UR pouvait l’aider.

Petite histoire sur le trajet – c’était l’un des premiers gros achats de LL après avoir signé son premier contrat d’enregistrement avec Def Jam … ce qui explique pourquoi il l’a conservé après toutes ces années. Castro dit qu’il a été stocké chez la grand-mère de LL à New York pendant près de 3 décennies !!!

Il dit qu’elle était en assez mauvais état – c’est une Audi 5000 de 87, après tout, et comme vous pouvez le voir, elle était assez déchirée de l’intérieur.

On nous dit que les modifications apportées incluent … une nouvelle carrosserie, un travail de peinture fraîche, l’installation d’un intérieur en cuir noir 2 tons personnalisé avec passepoil rouge, un système stéréo complet avec platine cassette Blaupunkt (vraiment old school), des amplis et des sous-marins, éclairage rouge, mise en roues OG BBS et une reconstruction complète du moteur.

Dans l’ensemble, Castro dit que le travail a coûté environ 35 000 $, puis LL l’a fait don directement au HOF. Fais-le, fais-le et fais-le grand !!!