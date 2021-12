LL Cool J se retire du réveillon du Nouvel An de Dick Clark après avoir été testé positif au COVID-19

Même si ABC va de l’avant avec son réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest vendredi soir, il n’a pas pu éviter d’être touché par la pandémie de coronavirus. NCIS : la star de Los Angeles LL Cool J a annoncé mercredi qu’il ne se produirait pas après avoir été testé positif pour COVID-19. La chanteuse de R&B Chloé s’est également retirée de la spéciale.

« Je sais que c’est décevant pour les millions de fans, mais mon test est revenu positif pour COVID, ce qui signifie que je ne pourrai plus jouer comme prévu à NYRE », a déclaré LL Cool J dans un communiqué, rapporte Deadline. « Nous étions prêts et j’avais vraiment hâte de sonner en 2022 dans ma ville natale d’une manière spéciale, mais pour l’instant je souhaite à tous une bonne et heureuse année. Le meilleur reste à venir ! » Chloé n’a pas commenté sa décision de se retirer de l’émission.

Le rappeur, qui a récemment été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, devait se produire avant minuit depuis Times Square. Billy Porter, Karol G et Journey devraient également se produire depuis New York. Daddy Yankee devrait se produire depuis Porto Rico, tandis que Ciara, Abril Lavigne, Travis Barker, Big Boi, OneRepublic et French Montana devraient monter sur scène depuis Los Angeles. Ryan Seacrest sera l’hôte de Times Square.

La semaine dernière, Fox a annulé son spécial du Nouvel An, Toast & Roast du Nouvel An avec Joel McHale et Ken Jeong, au milieu de la vague de variantes de coronavirus omicron à New York. Plus tard, ABC a déclaré que le réveillon du Nouvel An se poursuivrait, avec moins de personnes présentes et des règles de sécurité plus strictes contre les coronavirus. L’émission d’ABC comprendra le premier compte à rebours de l’émission en espagnol, en direct du centre des congrès de Porto Rico.

La décision d’ABC de poursuivre l’émission est intervenue après que le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la chute du ballon à Times Square se poursuivrait avec les personnes autorisées à y assister. Seulement 15 000 personnes environ seront autorisées à entrer dans une zone offrant généralement suffisamment de place pour 58 000 personnes. Les fêtards ne seront pas autorisés à entrer avant 15 h HE et tout le monde doit porter un masque facial et montrer une pièce d’identité avec photo pour entrer, a déclaré le bureau du maire. Avant même que la variante omicron ne commence à se propager, les responsables ont déclaré que les fêtards devront présenter une preuve de vaccination.

Cette année, LL Cool J faisait partie des trois artistes à rejoindre le Rock and Roll Hall of Fame avec le prix d’excellence musicale, aux côtés de feu Billy Preston et Randy Rhoads. Il joue le rôle de l’agent spécial du NCIS, Sam Hanna, dans NCIS : Los Angeles de CBS.