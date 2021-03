LL Cool J vend des masques COVID de créateur – Seulement 49,95 $ par paquet

LL Cool J lance une collection de masques COVID en édition limitée en collaboration avec Henry Masks.

La collection de masques Rock the Bells x Henry est composée de quatre masques réutilisables avec des motifs emblématiques. Il y a un masque jaune avec un visage souriant et la phrase «Have a Nice Day», qui rappellent Bon Jovi plus que LL Cool J. Un autre masque noir présente «Rock the Bells» sur le devant. Il y a aussi un masque jaune et marron «Rock the Bells» et un autre masque à carreaux orange.

L’ensemble complet vous coûtera 49,50 $ pour la collaboration de designers LL Cool J x Henry Masks. Il est intéressant de voir des célébrités adopter le port de masque avec des collections de créateurs. Malgré le déploiement du vaccin, le CDC recommande toujours de porter un masque facial en public.

Les célébrités ne font pas exception; tellement embrassent le look avec leurs propres modes. Jennifer Lopez est allée partout dans un masque ébloui de Noli Yoga. Elle arborait également un autre masque facial à paillettes blanches de Katie May et trois autres masques ornés de strass de MasQd.

Ariana Grande a partagé de nombreux selfies recouverts de masques sur Instagram de la célèbre marque Evolvetogether. Les masques faciaux étaient jetables et certains des seuls masques de qualité médicale disponibles pour les consommateurs au début de la pandémie.

LL Cool J a lancé l’année dernière ses vêtements et accessoires en édition limitée Rock the Bells. Le rappeur devenu acteur dit que les vêtements et les accessoires capturent l’héritage du mouvement hip-hop. Rock the Bells était le titre d’une chanson à succès en 1986 que LL Cool J a utilisée à plusieurs reprises.

C’est aussi le nom de la chaîne hip-hop classique de LL Cool J sur SiriusXM, lancée en 2018.

Le rappeur a déclaré qu’il avait passé cinq ans à essayer de faire décoller une station de hip-hop classique. LL Cool J pense que les débuts du hip-hop n’ont pas été présentés aux fans «de manière authentique».

La marque Rock the Bells adopte la méthode de distribution de gouttes en édition limitée pour garder les fans engagés. La première goutte faisait référence aux quatre piliers du hip-hop: le graffiti, les DJ, le break dance et les MC. «Nous restons fidèles à l’origine de la culture, mais réinventés pour le moment», dit le rappeur à propos de Rock the Bells.

Depuis lors, LL Cool J a sorti une variété de produits sous sa marque de vêtements. Les chaussures, les vêtements pour femmes, les vestes universitaires, les chaînes et autres accessoires figurent en bonne place dans la collection actuelle. La collaboration Henry Masks marquera une bizarrerie de l’année 2020/21 où le monde entier a été confronté à une pandémie mondiale.