LL Cool J’s Rock the Bells Imprint lève 8 millions de dollars de financement

Rock the Bells de LL Cool J a levé 8 millions de dollars en financement de série A pour développer son activité de vente directe aux consommateurs.

Raine Ventures, basée à San Francisco, a dirigé le cycle de financement, avec la participation de M13, Willoughby Capital Holdings et Yahoo! co-fondateur Jerry Yang. Les investisseurs précédents dans l’empreinte incluent Irving Azoff, Mark Cuban et Henry Louis Gates Jr. La société prévoit d’utiliser les fonds pour compléter son équipe de direction et se concentrer sur son activité de commerce électronique hip-hop classique.

«Ce financement nous aidera à accélérer notre croissance et nos efforts de consolidation d’équipe pour nous assurer que nous pouvons encore élever les gens et la culture à la pointe du hip-hop en exécutant des collaborations de commerce électronique, des histoires et des expériences», a déclaré le rappeur à propos du nouveau cycle de financement.

LL Cool J a fondé Rock the Bells en 2018 et a nommé la société d’après son single de 1985.

La société vise à créer des expériences et des vêtements qui se concentrent sur «la culture et les éléments fondamentaux du hip-hop». LL Cool J gère également une station SiriusXM appelée Rock the Bells qui ne diffuse que des classiques du hip-hop. Rock the Bells est dirigé par l’ancien cadre de BET James Cuthbert, qui a rejoint l’entreprise plus tôt cette année.

Rock the Bells et Henry Masks se sont associés plus tôt cette année pour une nouvelle collection. Quatre masques conçus par le rappeur peuvent être obtenus pour 50 $ sur le site. Il existe une variété d’autres produits inspirés du hip-hop disponibles sur le site Web Rock the Bells. Des chaussures, des vêtements pour femmes, des vestes universitaires, des chaînes et d’autres accessoires sont proposés.

Avec autant de concentration sur le hip-hop classique, LL Cool J déteste être mal étiqueté. Il s’est récemment adressé à Twitter pour demander pourquoi les gens le qualifient d’ancêtre du «pop rap».

«M’être appelé l’ancêtre du pop rap est très déroutant. Putain de quoi tu parles ?? LOL », écrit le rappeur en suppliant les réponses. «Quiconque était là pour voir LL jouer Rock the Bells en live en 85 sait qu’il n’est pas un artiste pop», écrit un fan. «Il fallait être là pour comprendre l’impact qu’il avait.»

D’autres ont l’impression que le rappeur comprend mal ce que c’est que d’être du pop rap tous ensemble. «Des raps populaires, oui. J’ai besoin d’amour, je suis mauvais, Rock the Bells, je retourne à Cali, je le fais. Oui, c’était du rap populaire parce que c’était juste du RAP. Ce n’était pas un gangster, un mafioso, un piège ou une rue. C’était juste populaire », écrit un autre fan.

Le débat fait rage sur ce que signifie être pop rap et si c’est ou non un éloge ou une insulte.