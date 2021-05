Llagostera et Hercules distribuent les points après avoir dessiné à trois

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Llagostera et le Hercule égalité trois dans le Camp d’Esports Municipal de Llagostera lors de son dernier match de la deuxième phase du deuxième B qui a eu lieu ce dimanche. le Llagostera Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre La Nucía à la maison (0-1) et l’autre devant À. j’ai soulevé dans son fief (2-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Hercule perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Cornellà. Après le résultat obtenu, l’équipe Llagosterense est deuxième après la fin du match, tandis que le Hercule est troisième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Llagostera, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Guiu à 9 minutes, concluant la première période avec le score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Llagosterense, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Sascha Andreu à 54 minutes. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux au moyen d’un objectif de Sergio Cortes à la minute 64 qui a laissé un 3-0 en faveur de Llagostera. Cependant, le Hercule comblé l’écart avec un peu de Benja à la minute 79. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué avec un but de Sidoel à la 84e minute, permettant le 3-2. L’équipe d’Alicante s’est jointe à nouveau, qui a réagi au concours en mettant le 3-3 à travers un autre but de Benja, qui a ainsi réalisé un doublé au bord de la fin, en 89, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 3-3 dans la lumière.

Le technicien de la Llagostera, Oriol Alsina, a donné accès au champ à Dieste, Juvanteny Oui David remplacer Duba, Sergio Cortes Oui Guiu, tandis que du côté du Hercule, Manolo Diaz remplacé Jésus Alfaro, Bonne maison, Benja, Sidoel Oui Borja Martinez pour Moïse, Pastorini, Manu Garrido, Moyita Oui Sanchez.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Sascha Andreu, du Llagostera et cinq à Moïse, Manu Garrido, Moyita, Tano Bonnin Oui Jésus Alfaro du Hercule.

Pour le moment, le Llagostera reste avec 39 points et Hercule avec 38 points.

Fiche techniqueLlagostera:Marcos, Julen Monreal, Aimar, Diego González, Pere, Guiu (David, min 89), Marc Manchón, Sascha Andreu, Gil, Duba (Dieste, min 87) et Sergio Cortés (Juvanteny, min 87)Hercule:Falcón, Armando Ortiz, Tano Bonnín, Moisés (Jesús Alfaro, min.55), Romain Correia, Álex Martínez, Moyita (Sidoel, min.66), Manu Garrido (Benja, min.66), Pastorini (Buenacasa, min.55) ), Abde et Sánchez (Borja Martínez, min.75)Stade:Camp d’Esports Municipal de LlagosteraButs:Guiu (1-0, min.9), Sascha Andreu (2-0, min.54), Sergio Cortés (3-0, min.64), Benja (3-1, min.79), Sidoel (3- 2, min.84) et Benja (3-3, min.89)