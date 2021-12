Llanera ne donne rien pour perdu contre Majorque

15/12/2021 à 21h00 CET

L’UD Llanera affrontera Majorque ce jeudi au deuxième tour de la Copa del Rey, une étape que leurs fans apprécieront à Nuevo Ganzabal, où ils tenteront de surprendre en éliminant l’équipe des Baléares, comme ils l’ont fait il y a quinze jours avec Logroñés.

L’ensemble Harlequin, qui représente une commune de 14.000 habitants, veut continuer à marquer l’histoire après avoir été promu cette année à la 2e RFEF et éliminé un UD Logroñés au premier tour de la Coupe, qu’il a battu 2-1 au stade UP Langreo. .

Les llanerenses veulent « faire le machado » devant le groupe vermillon et ils ne renoncent à rien, bien qu’ils aient devant eux un rival « avec beaucoup d’histoire et qui sait déjà ce que c’est que de gagner cette compétition », comme l’a reconnu leur entraîneur José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

« Tout rival Primera sera supérieur à nous, mais nous devons devenir forts et être une équipe intense comme nous l’étions déjà contre Logroñés. Ce sera très difficile, mais nous en aurons et il s’agit de bien faire les choses et non renoncer à tout pour perdu », a-t-il expliqué en connaissant la traversée.

L’équipe des Asturies, qui n’a perdu qu’un de ses cinq derniers matches de championnat, arrive au meilleur moment de la saison et avec l’illusion intacte après avoir réalisé deux victoires et deux nuls le mois dernier en plus du tour de passe en Coupe .

La Llanera a pour seules victimes Otia et Didier de La Cruz, mais elle va grandir pour écrire une nouvelle page avec ses fans, renouant avec l’histoire et aspirant « au jackpot », qui serait de jouer le tour suivant contre l’un des exonérés : Atlético, Real Madrid, Barcelone et Athletic.

Le Real Majorque arrive dans les Asturies en assumant son statut de favori, mais avec la leçon apprise après les difficultés rencontrées, il a éliminé Gimnástica Segoviana.

L’équipe de Luis García Plaza, douzième de Liga, a eu besoin des buts de l’ancien attaquant de Getafe Ángel Rodríguez pour venir à bout (0-2) d’un rival qui l’avait entre les cordes, et qui a également raté un penalty en première mi-temps. Ni l’entraîneur majorquin ni ses joueurs ne veulent renouveler cette expérience.

Pour lui, ont soigneusement préparé le voyage dans la Principauté des Asturies, faisant même les dernières séances d’entraînement sur un terrain en gazon synthétique, la même surface que vous trouverez lors de votre visite à UD Llanera.

Le duel de coupe arrive à point nommé pour le club des Baléares. Il y a 15 jours, ils ont battu l’Atlético de Madrid 1-2 au Wanda Metropolitano et vendredi dernier, ils ont fait match nul 0-0 avec le Celta de Vigo.

García Plaza déplacera tous les joueurs disponibles et utilisera des rotations pour en reposer certains.

Le gardien slovaque Dominik Greif blessé, le troisième gardien Leo Román devrait faire ses débuts avec l’équipe première, même si Manolo Reina pourrait également continuer sous les bâtons, décisif la dernière journée contre l’équipe de Vigo.

Ils seront faibles en raison de divers problèmes physiques Antonio Raillo, Lago Junior, Amath Ndiayé, Joan Sastre, Baba, Matthew Hoppe et Ruiz de Galarreta, ce dernier, sanctionné.

L’un des joueurs qui pourraient réapparaître dans le onze de départ est le Japonais Take Kubo après deux mois d’absence pour cause de blessure. García Plaza veut lui donner des minutes pour retrouver sa meilleure forme physique, même si tout dépendra de l’état du terrain.

Les files d’attente probables

UD Llanera : Miguel del Rio ; Mundaka, Marcos Arango, Espinar, Crespo ; Martín, Pape, Viti, Omar, Matías et Saha.

Majorque : Leo Roman ou Reina; Maffeo, Gayá, Russo, Oliván ; Mboula, Battaglia, Salva Sevilla, Dani Rodríguez ; Kubo et Fer Niño.

Stade: Nouveau Ganzabal (Langreo).

Programme: 19h00.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (basque).