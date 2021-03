Llanes remporte la victoire après avoir battu Valdesoto 0-3

28/03/2021 à 22:37 CEST

Le Llanes a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Valdesoto pendant le duel tenu dans le Villarea ce dimanche, qui s’est terminé sur un score de 0-3. Le Valdesoto Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre le Titanic royal et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Llanes a remporté son dernier match 1-0 à domicile dans la compétition contre L’Entregu. Avec ce bon résultat, le Llanes est troisième à la fin du duel, tandis que le Valdesoto est dixième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième partie du match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Llanisco, qui a publié son score au moyen d’un but de Pablo Prieto à 52 minutes. Il a ajouté à nouveau le Llanes à la minute 68 grâce à un but de Ivanchu. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, ce qui a augmenté les distances établissant le 0-3 grâce à un but de Alvaro Garcia quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, mettant fin à l’affrontement avec un score de 0-3 à la lumière.

Avec cette brillante performance, le Llanes il monte à 32 points dans la première phase de la troisième division et se place en troisième position du classement, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, Valdesoto il reste avec 12 points, au lieu d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, à laquelle il a affronté le dix-huitième jour.

Fiche techniqueValdesoto:Sergio Quidiello, Barra, Carlos Peña, Álex Hornas, Pablo, Totti, Andrés D., Pérez, Miguel, Manu et Aarón GarcíaLlanes:Guille, Arturo, Richi, Dosal, Javi Moreno, Ivanchu, Bruno Cué, Jones, Gael, Pablo Prieto et ArielStade:VillareaButs:Pablo Prieto (0-1, min.52), Ivanchu (0-2, min.68) et Álvaro García (0-3, min.87)