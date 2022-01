Llarena fait appel à d’autres récompenses reçues pour rejeter le défi de Puigdemont

01/10/2022 à 14:49 CET

Angèle Vazquez

Le juge de la Cour suprême Pablo Llarena a refusé ce lundi de s’écarter de la procédure en cours concernant le fugitif du ‘procés’ pour avoir reçu une distinction de la Fondation Villacisneros, défenseur de l’unité de l’Espagne, car il s’est également distingué par d’autres groupes, comme le Garde urbaine de Barcelone, lorsque celui condamné par 1-O Joaquim Forn était premier adjoint au maire de la ville et ancien président de la Generalitat Carles Puigdemont, maire de Gérone.

Désormais, un instructeur sera nommé et la deuxième chambre du tribunal de grande instance sera celle qui tranchera la contestation soulevée contre lui par l’ancien président de la Generalitat Carles Puigdemont ainsi que par Toni Comín, Lluís Puig et Clara Ponsatí. Llarena fait valoir que la nouvelle cause de récusation ne compromet en rien l’image d’impartialité que l’action judiciaire offre à un observateur impartial, il n’y a donc aucune raison de s’écarter de l’instruction de l’affaire ouverte contre eux et qu’elle sera réactivée dès car ils sont à la disposition de la justice espagnole.

Rappelons que différents groupes ont reconnu leur « effort et leur rigueur », de « la diversité idéologique qui imprègne les initiatives des différentes entités et, logiquement, des aspects de la fonction juridictionnelle que chaque institution, entité ou support de communication souhaite mettre en avant ». Parmi eux, se distingue la médaille du mérite de la Garde urbaine de Barcelone, qui lui a été décernée en 2011 par le maire de la ville de l’époque, Xavier Trias, alors maire de Gérone par le même parti politique Carles Puigdemont, et premier adjoint au maire. de Barcelone, avec des fonctions dans le domaine de la sécurité, Joaquim Forn.

Le juge souligne que cette reconnaissance de l’équipe municipale n’a pas compromis la confiance dans la neutralité judiciaire des accusations, malgré le fait que des décisions leur étant défavorables aient été rendues dans l’affaire, ainsi que la distinction de la Fondation Villacisneros, et d’autres qui il a reçu, Ils compromettent maintenant la crédibilité publique qu’il a joué un rôle neutre.

Les soupçons ne suffisent pas

Dans son rapport, notifié aux parties ce jour, le juge met en exergue la doctrine de la Cour sur l’impartialité judiciaire, et souligne que les apparences sont importantes en la matière, car ce qui est en jeu c’est la confiance que les Tribunaux doivent inspirer aux citoyens dans une société démocratique, mais ajoute que « Cela ne veut pas dire que la subjectivité de l’une des parties doit prévaloir, de sorte que pour exclure le juge prédéterminé par la loi, il suffit d’éveiller des soupçons qui ne sont pas objectivement raisonnables. pour un observateur extérieur, car il conduirait à un système de juges à la demande& rdquor ;.

Le magistrat souligne que les auteurs de la contestation évitent que l’impartialité soit un attitude interne et objective du juge, alors le La perception par la société de sa neutralité doit découler de l’attitude ou du comportement du magistrat lui-même. Il reproche aux challengers qui ne mettent pas en est symptomatique de l’attention que la thèse a été divulguée avec le reste des interventions personnelles qui sont examinées & rdquor ;.

Pas de persécution

Llarena essaie de descendre persécution personnelle, injustifiée et arbitraire suggéré dans le mémoire de récusation, rappelant certaines de ses décisions en faveur de la défense, comme la décision que les membres du Conseil parlementaire devaient être libérés après leur première déclaration judiciaire ou de ne pas apprécier les preuves rationnelles de la criminalité contre Artur Mas, Marta Pascal ou Neus Lloveras, comme le demande l’accusation exercée par Vox.

Le rapport répond que « ce n’est pas le cas et aucune animosité n’est visible dans le travail juridictionnel de cet instructeur. Après la commission éventuelle des actes apparemment criminels qui leur sont attribués, les challengers ont quitté le territoire espagnol et ont évité de comparaître devant cet enquêteur. Seule cette circonstance a empêché la conclusion d’un résumé dans lequel les promoteurs de la contestation sont dûment représentés, et seule cette circonstance empêche la Chambre de première instance de pouvoir se prononcer en faveur du non-lieu réclamé par les défenses ou en faveur de l’ouverture du procès oral qui, à terme, pourra requérir les accusations. Rien ne peut trancher cet instructeur à ce sujet & rdquor;.

Ainsi, le juge indique que « la persécution alléguée renvoie à une action procédurale obligatoire, donc incapable de tailler le soupçon dans l’opinion publique que cet instructeur manque de l’impartialité requise & rdquor ;.

Serret, volontairement

En ce sens, le rapport souligne qu' »aucun observateur impartial ne pouvait violer un manque d’impartialité dû à la revendication des fugitifs, lorsque Meritxell Serret, l’une des prévenues qui partageait sa situation de rébellion, s’est présentée volontairement devant cet instructeur » et a été libérée. .