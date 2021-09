Lleva el cine a casa con esta barra de sonido Bose, es un chollo!

Son bastantes algunas características que vas a encontrar en este accesorio, como por ejemplo una conectividad excelente en la que no falta la posibilidad utilizar tanto HDMI con soporte 4K como Bluetooth (y tampoco le falta entrada de audio óptico digital). Por lo tanto, todas las soluciones habituales que puedas necesitar in casa están disponibles y no te echarás las manos a la cabeza -por no encontrar lo que necesitas-una vez que tengas la barra de sonido colocada. Por cierto, también es important mencionar este es un modelo que cuenta con W acceso directo a Connexion Spotify.

Con una potencia que super amplifié a lo que ofrecen los televisores que puedes encontrar actualmente en el mercado, también ofrece compatibilidad con estándares de sonido que son muy utilizados como por ejemplo Dolby. Todo esto significa que, por un lado, obtienes una mejora evidente a la hora de disfrutar de películas y series en casa. Además, todo ello lo logras con una localización excelente debido a que existen divers canaux en el interior de esta barra de sonido Bose con el objetivo de ofrecerte siempre la mejor experiencia posible (incluso al jugar).

L’offre pour acheter la Bose Smart Soundbar 300

Ahora mismo puedes hacerte con este dispositivo pagando su precio más bajo de siempre en Amazon, por lo que hablamos de una oportunidad de lo más interesante que te permitirá pagar solamente 389 euros por uno de los mejores modelos qué ofrece este réputé fabricant para utilizar en los hogares. Sin tener que sumar nada por los gastos de envío, lo que siempre es un añadido interesante, te dejamos en que debes utilizar tranquilamente desde casa para conseguir este producto al que no le falta mando a distancia para controlarlo todo.

Algunas cosas que son importantes de esta barra

Una de las que llama la atención y la diferencian qué otras opciones que puedes comprar ahora mismo, es que este equipo de forma nativa intégral asistente de voz Alexa. Esto le permite realizar una gran cantidad de acciones de forma muy cómoda e, incluso, podrás gestionar y configurar los diferentes accesorios que tienes en casa y que son compatibles con el servicio ofrece Amazon. Para conseguir esto este es un modelo que utiliza la tecnología propietaria Bose Voice4Video.

Finalmente, hay un par detalles que son interesantes comentar de esta Bose Smart Soundbar 300. Para empezar, podrás colocarla en prácticamente cualquier lugar ya que sus dimensiones son bastante comedidas (se quedan en sólo 10,21 x 67,51 x 5,61 centimetros), y hay que destacar que su diseño también resulta bastante atractivo. Además, puedes utilizar la application Bose Music podrás acceder a une gran cantidad de opciones, pero referente a la configuración funcionalidad de este producto que ahora tiene une oferta muy importante.