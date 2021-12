Llévate este portátil Lenovo Yoga a un precio increíble

El mercado de ordenadores portátiles está viviendo su época dorada. Oui, casi a diario, salen nuevos modelos que son una auténtica maravilla. Tal es el caso de nuestro protagonista de hoy, un Lenovo que, sin lugar a dudas, querrás tener a tu lado para trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de tu tiempo de ocio.

Hablar de Lenovo es hablar de uno de los fabricants de portátiles más respetados alrededor del globo. Tan solo basta con echar un vistazo rápido a su catálogo para darnos cuenta de que todo lo que toca la marca se convierte en oro, ofreciendo a sus usuarios unas prestaciones que pocos pueden igualar.

Un ordenador portátil todoterreno

En esta ocasión estamos hablando de un Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Este modelo nos ofrece une serie cualidades que lo convierten en un producto único, como es el caso de su pantalla táctil de 14 pulgadas UHD. Gracias a esta pantalla ya su función Dolby Vision podrás disfrutar de una calidad de imagen alucinante, imprescindible para ver tus series o películas favoritas como nunca antes lo había hecho.

Y si lo que buscas es, por encima de todo, potencia y rendimiento estás leyendo el artículo adecuado. Este Lenovo Yoga avec un processeur Intel Core i7-1165G7 de dernière génération, avec une mémoire RAM soudée LPDDR4x-4266 de nada plus y nada menos que 16 GB. En lo que respecta almacenamiento interno, no encontramos con una SSD de 1 To de capacidad, por lo que almacenar archivos e información en grandes cantidades no nos suppondrá un problema.

Otro aspecto a destacar es su ligereza. El peso de este portátil se situa en los 1,26 kilogramme, lo que nos permitirá llevarlo con nosotros a cualquier lado. Así que estas pensando en comprar un portátil para llevar a la oficina oa la universidad, esto es, sin duda, lo que andabas buscando.

Por si fuera poco todo esto, con la compra de tu Lenovo viene incluido un servicio de Lenovo Élite. Con este servicio no solo te repararán tu ordenador en caso de sufrir un fallo técnico, si no que, además, te reembolsarán el precio de compra del dispositivo. Oui que, como siempre, la marca no solo nos ofrece la mejor calidad, si no también un servicio a la altura de sus productos.

Un prix imbattable

Como ya sabéis los que nos seguís de forma habitual, en Topes de Gama siempre intentamos traeros las mejores ofertas. Y en esta ocasión lo hemos vuelto a conseguir, ya que hemos encontrado este Lenovo Yoga 9 Slim a un precio insurmontable. Dónde ? dans la page web de Amazon.

Si por lo general el precio de compra recomendado de este portátil es de 2.300 euros, ahora y gracias a un 15% de descuento, podréis conseguirlo por una suma total de 1.954 euros. De esta forma os ahorráis una cantidad de 345 euros, una cifra nada desdeñable que, a final de mes, de seguro notamos como repercute de forma positiva en la salud de nuestro bolsillo, sobre todo después de unas fechas de despilfarro como son estas.