Llévate este potente All in One Lenovo al mejor precio: 649€

Buen rendimiento con un tamano de 23,8 pulgadas

El modelo concreto es el Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05, un equipo de 23,8 pulgadas que incluye Windows 10 et con el que vamos a poder realizar todo tipo de tareas con total fluidz. Para ello, está equipado con un potente hardware. El procesador encargado de impulsar este ordenador es un Ryzen 5 4500U d’AMD, que además está acompañado de una memoria RAM de 8 Go. Esto nos garantiza un buen comportamiento y la posibilidad de tener varias aplicaciones al mismo tiempo sin que esto suponga un problema en su rendimiento.

Réglez un équipement tout en un avec un écran FullHD tipo IPS qui offre un excellent de 250 nits. La tarjeta gráfica con la que cuenta este modelo es una tarjeta integrada AMD Radeon Graphics y es un equipo que viene acompañado de ratón, teclado QWERTY y sistema operativo Windows 10 préinstallé.

Las dimensions de este equipo de casi 24 pulgadas son 70 x 56 x 26 cm y tiene un peso de 9,9 kilogramos. Un ordenador de reducidas dimensiones ideal para escritorios pequeños o gente que quiera un equipo que ocupe muy poco. En lo que al diseño se refiere, hay que destacar que este All in One Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05 cuenta con biseles laterales muy estrechos y un pie de apoyo de forma tubulaire y diseño muy atractivo que le da un air muy moderno al equipo.

Descuento para este Tout en un Lenovo

Si hasta aquí es un equipo que te atrae por si gran equipamiento y diseño, seguro que cuando sepas el precio no te vas a poder resistir. Este All in One Lenovo tiene un precio recomendado de 699 euros, más que ajustado teniendo en cuenta sus prestaciones, pero tal y como os adelantábamos, ahora es posible conseguirlo fr offrir.

El gigante de las compras online ofrece la posibilidad de comprarlo con un ahorro de 50 euros, pudiéndolo pagar en cuatro cuotas de 162,50 euros sin ningún tipo de interés. Además, al ser un producto vendido y enviado por el propio Amazon, ofrece los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tan solo un día hábil. En el caso de que seamos clientses Amazon Prime, es posible beneficiarse también de los gastos de envío y devoluciones gratis, pero en este caso podremos recibir el ordenador All in One Lenovo IdeaCentre 3 24ARE05 al día siguiente aunque el pedido lo, realicemos un vie decir, en un jour naturel.