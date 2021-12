Llévate este reloj Xiaomi a precio de locos en MediaMarkt

En esta era de dispositivos móviles que nos ha tocado vivir, las posibilidades de conectividad entre distintos aparatos son casi infinitas. Es el caso de este reloj inteligente Xiaomi Mi Watch Lite, que puede enlazarse con nuestro teléfono móvil para recibir notificaciones en nuestra muñeca. Y lo mejor de todo es que, durante estos días, puedes disfrutar de un 36% de descente dans la tenue en ligne de MediaMarkt.

Pero este reloj inteligente será capaz de eso y de mucho más, ya que nos permitirá responder llamadas o elegir la música que estamos escuchando. Y sin sacar el teléfono del bolsillo, lo que nos permite un grado de libertad muy de agradecer en ciertos momentsos. Por no hablar de que monitorizará constantes vitales como el pulso cardíaco, la velocidad media o los kilómetros realizados.

En cuanto a su aspecto, decir que es discreto y elegante. Es tan ligero y compacto, que apena notaremos que lo llevamos puesto. En ese sentido, se parece más a una pulsera que a un reloj inteligente. Pero que no te engañe su apariencia, porque el rendimiento de este Xiaomi Mi Watch Lite es sobresaliente.

Multiples esferas et buena pantalla

Si eres de los que se preocupa por el aspecto de la esfera del reloj inteligente, estás de suerte. Este modelo de Xiaomi nos permitirá elegir entre las cuatro esferas que tiene predeterminadas y entre muchas otras que podemos descargar tanto desde Google Play como desde Apple Store, ya que este reloj es compatible con esos dos sistemas operativos.

Esto nos dará un mínimo de margen para personalizar el aspecto de nuestro reloj. Oui que uno de los principaux problemas de este tipo de dispositivos es que, en muchas ocasiones, tenemos que conformarnos con lo que hay.

En cuanto a la visibilidad de la pantalla, la verdad es que tiene un brillant puissant et adaptable. De hecho, su sensor automático funciona realmente bien, por lo que no no costará ver lo que dice la pantalla. Una pantalla, por cierto, TFT LCD que nos ofrece una resolución sorprendente de 320×320 pixels. Una distancia prudencial, será impossible distinguirlos.

Este reloj Xiaomi es deportivo

Y como cabía de esperar, uno de los usos más recomendables de este Xiaomi Mi Watch Lite está relacionado con el deporte. Cuenta con hasta 11 programmes sportifs como correr, ciclismo, senderismo, natación o críquet. De esta forma, el reloj se adaptará perfectamente a tus rutinas de ejercicio para asistirte en aquello que necesites.

Para los que deseen practicar un deporte distinto a los que incluye el aparato, habrá que elegir el estilo libre. Así, podremos recibir informes en nuestro móvil sobre nuestra actividad, la variación de la frecuencia cardíaca y las zonas de ritmo cardíaco.

Y para practicar carrera u otro deporte al aire libre, cabe recordar que este reloj inteligente de Xiaomi cuenta con un puce de GPS incorporée del todo preciso. Por tanto, podremos registrar la sesión y la ruta que realicemos sin necesidad de llevar el móvil encima.