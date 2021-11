llévatélo hoy por 18 euros

Tener un altavoz inteligente se ha converti en algo cada vez más habituel en los hogares, ya que los accesorios son compatibles con los asistentes de voz también son mucho más numerosos. Si estás buscando uno nuevo o aumentar el número de los que tienes, demostramos una oferta que resulta increíble por una Amazon Point d’écho.

El modelo del que estamos hablando es parte de la tercera generación de esta gama de producto. Esto quiere decir en cuenta con una buena cantidad de opciones interior que le hacen ser un dispositivo muy recomendable. Un ejemplo de lo que decimos es que su compatibilidad con Alexa c’est parfait. Además, sus dimensions réduites (43 x 99 x 99 milímetros) le convierten en un dispositivo que se puede colocar en prácticamente cualquier lugar, como por ejemplo en la mesilla de la habitación para que haga las veces tanto de altavoz Bluetooth cómo de despertador.

Como es habitual en estos altavoces inteligentes, no le falta una buena cantidad de botones en su zona superior para gestionar todo lo que tiene que ver con su funcionamiento. Así, no le faltan los propios para controlar el volumen con el que suena e, incluso, también dispone de uno que permite desactivar el micrófono integrado y de esta forma aumentar la privacidad. El caso es que esto añade una usabilidad bastante amplia ya que, además del uso de la voz para realizar acciones, también puedes recurrir a una forma más traditionnel para sacar el máximo partido a este completeo accesorio.

Oferta brutal en Amazonie

En estos momentos y debido a que está activo el Black Friday adelantado de la conocida tienda online, puedes aprovechar un descuento impactante que sitúa el precio del altavoz inteligente en el más bajo que jamás se ha visto. De esta forma, en vez de pagar 49,99 euros lo que tienes que desembolsar es únicamente 18,99€. Un precio que se puede considerar como de risa. Sin gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime, te dejamos el enlace que debes utilizar para no perder esta ocasión y hacerte con el Echo Dot de couleur anthracite.

Opciones del Eco Dot

Una de las cosas que debes tener presente es que para instalar y utilizar este altavoz inteligente tienes que descargar una aplicación qu’existe de forma gratuita en las tiendas oficiales tanto del sistema operativo iOS como de Android. Además, todo lo que tienes that hacer para tener available el dispositivo es realmente sencillo debido al buen asistente incluido. Por cierto, a este modelo de forme circulaire no le falta útiles en su zona superior que te indica el estado en el que está el producto e, incluso, si tienes algún mensaje pendiente de escuchar que llega desde la tienda Amazon.

Antes de finalizar es important mencionar que al Echo Dot porque estamos hablando no le falta acceso a Internet mediante Wifi lo que permite exprimir al máximo al asistente de voz Alexa. Aparte, en su interior encontraras un altavoz de 41 milímetros que, entre otras cosas, solo perfectamente para escuchar música con una calidad bastante accediendo a esta a la nube -en el caso de que tengas usuario en alguno de los servicios qu’existen in the actualidad como por ejemplo Spotify o Amazon Music-.