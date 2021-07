Llorente et Vilarrubla, les autres options sur le canal du Kasaï

David Llorente (Palazuelos de Eresma, 24 ans) et Núria Vilarrubla (La Seu d’Urgell, 29 ans) sont les autres astuces dans l’eau chaude (30º) du canal du Kasaï. Ils débutent à l’aube du mercredi au jeudi en K1 et C1, respectivement, et les finales auront lieu jeudi et vendredi.

Llorente a commencé dans les marais de sa ville de Ségovie et “étrangement” il a heurté les eaux agitées qu’il n’avait pas à côté. Pour cette raison, il est allé vivre à La Seu, à côté de la chaîne olympique, il y a huit ans. En 2015, il était déjà argent mondial des moins de 23 ans, 2016 est presque devenu blanc après une opération à l’épaule, en 2018, il a été proclamé champion d’Europe de sa catégorie et en 2019 vice-champion du monde absolu.

“Je me suis développé tard, parce que j’avais des problèmes de base. Mais j’ai appris à avoir plus de sensations dans l’eau et à ne pas tirer autant de force”, explique Llorente. Cependant, Vilarrubla a grandi à côté du canal. Après d’excellents résultats de la base (champion du monde U23), est devenue désespérée parce que la C1 féminine n’était pas au programme olympique. Il fait ses débuts à Tokyo. Et en 2019, il a remporté l’argent au test olympique sur la chaîne Kasaï … Llorente a remporté l’or. De bons présages.