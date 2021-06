Llorente explique comment il a vécu le faux positif du covid-19 qui a mis en péril son Euro 2021

12/06/2021 à 13:37 CEST

Le climat positif que l’on respire dans la sélection ces dernières heures elle a été renforcée par l’apparition télématique de Diego Llorente dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Le joueur a perdu son optimisme après son retour en équipe nationale lorsqu’il a été confirmé qu’il était un faux positif pour le Covid-19, bien qu’il ait reconnu le cauchemar qu’il a vécu lorsqu’il a dû quitter la concentration avec une ambulance pour s’isoler.

En premier lieu, Llorente a remercié Luis Rubiales, président de la Fédération, “pour avoir été le premier à m’appeler quand je devais partir et être toujours au courant de moi, aussi Luis Enrique pour son soutien et pour l’accueil des collègues, j’avais besoin de lui. Ce furent des jours difficiles pour moi et ma famille et l’accueil a été très spécial. En dit long sur le niveau de liaison de cette sélection. C’est quelque chose qui ne s’oublie pas.”

Le joueur de Leeds a rapporté que dans son isolement « les deux premiers jours ils étaient compliqués, très frustrants“, bien qu’il ait apprécié que” la chose importante en arrière-plan est que J’allais bien, sans aucun symptôme et qu’il a eu de la chance car beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment.”

Docteur Cota

Parmi les personnes qui vous ont le plus aidé, Llorente a souligné la figure du Dr Juan José García Cota, qui a toujours été au courant de son évolution : “Il est qui d’autre a été à mes côtés, il a transmis la dure nouvelle qui était positive et c’est lui qui m’a aidé dans cette démarche jusqu’à ce que les tests confirment qu’il s’agissait d’un faux positif.”

Une autre personne avec qui il a beaucoup communiqué était avec Sergio Busquets, qui est toujours chez lui à Barcelone en quarantaine, et a expliqué que « nous avons échangé des messages et il m’a montré son soutien. C’était une triste nouvelle de quitter la concentration, même si au fond on garde espoir que, pour le premier match, ce n’est pas pareil, mais à l’avenir il pourra le rejoindre”.

Llorente respire déjà facilementBien que le voyage en ambulance à Las Rozas jusqu’à son domicile à Madrid mardi soir après avoir détecté le positif ait été enregistré. “Je ne savais pas quoi penser, cette nuit-là j’ai à peine dormi, j’ai pas arrêté de tourner. Le virus peut se propager à tout moment, mais ici nous avons un contrôle strict et il n’était pas quelqu’un en contact très étroit avec Busquets. Je n’ai pas trouvé de raison ou d’explication. Ma femme et ma famille m’ont aidé à premières heures dévastatrices. Se voir en dehors de quelque chose qui vous excite à propos de quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous est supérieur et mène à la frustration”.

Llorente en a profité pour « envoyer un message à tout le monde, surtout aux jeunes qui relativisent plus. Le virus est toujours là, il faut lui donner beaucoup d’importance car beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment.”

Personnellement, le footballeur a expliqué qu’il n’était pas vacciné Par précaution pour éviter les effets indésirables avec les débuts lundi si proche, mais qui recevra la dose dans les prochains jours.