15/03/2021 à 20:35 CET



Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, Marcos Llorente, a fait appel à l’esprit des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’année dernière quand ils ont battu Liverpool à Anfield Road (2-3) pour le match de mercredi prochain contre Chelsea, qu’ils sont désavantagés après avoir perdu 1-0 au match aller.

« Nous avons montré que dans les grands matches, nous avons été capables de mener le match quand les choses étaient laides, et prenons cela comme exemple au cas où les choses se compliqueraient mercredi, sachez ce que nous avons fait le jour de Liverpool, que nous sommes capables. de celui-ci et sûrement mercredi nous ferons tout notre possible et remporterons la victoire « Llorente a déclaré dans des déclarations offertes par le club.

Le milieu de terrain madrilène a souligné que l’équipe était « enthousiaste, excitée et très concentrée ». « C’est un match crucial pour nous, je pense que nous travaillons bien ces jours-ci et qu’un bon match sortira », a-t-il ajouté.

Llorente a assuré que dans le vestiaire, ils étaient très confiants dans leurs options pour tourner le 0-1 qui leur correspondait lors du match aller, qu’ils ont joué au stade national de Bucarest (Roumanie) en raison des restrictions aux frontières causées par la pandémie.

« De l’intérieur, nous avons beaucoup confiance en nous, nous avons joué de très bons matchs cette saison, mercredi ce sera comme ça, nous avons les choses très claires », a-t-il souligné.

Pour le footballeur de l’Atlético, qui est le deuxième meilleur buteur de l’équipe cette saison avec 10 buts toutes compétitions confondues, le même que le Portugais Joao Félix et seulement derrière l’Uruguayen Luis Suárez (18), il considérait que l’une des choses qui devrait s’améliorer en Londres est son efficacité devant le but.

« L’une des clés est l’efficacité dans la définition des jeux, c’est ce qui nous manque dans ces derniers matchs, sinon nous faisons un excellent travail, il nous manque ce peu de définition, pour être plus clair. Ce sont des matchs très importants contre de grandes équipes en que les petits détails décident également », a-t-il conclu.