Llorente : « Je viens pour être un de plus et faire ma part »

27/10/2021

Le bélier Fernando llorente Cet après-midi, il a signé un contrat avec Eibar, un club dans lequel il s’arrête pour être « un de plus » et apporter son « grain de sable » en faveur de l’objectif d’être promu en Liga Santander. Le joueur a réussi l’examen médical et sera présenté jeudi par le club à 13h30, dans la salle de presse d’Ipurua.

Llorente, 36 ans, arrive libre, après avoir terminé son étape en italien Udinese. Auparavant, il a été actif dans Naples, Tottenham, Swansea, Séville, Juventus et Athletic Club. A contesté 601 jeux dans les compétitions nationales et européennes et a marqué 178 buts et distribué 59 passes décisives. Il est champion du monde et d’Europe avec l’équipe espagnole, combiné dans lequel il a disputé 24 matchs et marqué 7 buts.

Le joueur a déclaré aux médias officiels du club des armuriers qu’il arrive avec « beaucoup d’illusion » et vouloir continuer à donner le « meilleur » de lui. « La force du groupe, c’est l’équipe. Je viens avec l’intention d’être un de plus et d’apporter mon grain de sable. J’espère être bientôt dans ma meilleure forme pour pouvoir aider Eibar & rdquor;, a expliqué le joueur de La Rioja. Llorente s’est entraîné seul pour rester en forme et a déclaré qu’il arrive « avec beaucoup d’envie de commencer » et de « s’acclimater le plus rapidement possible au groupe ».

« Je sais que ce sera facile et que cela ne me coûtera pas grand-chose car ils m’ont dit que c’était un groupe merveilleux. je veux tous vous rencontrer et commencer à travailler dès que possible« , a déclaré le footballeur de Pampelune.

Il a également souligné qu’Eibar faisait un « super début de championnat ». « Ils ont en piste un bon nombre de victoires et sont dans une situation privilégiée », a-t-il ajouté. Llorente a rappelé qu’il y a des années joué à Ipurua avec Athletic en compétition de Coupe et a envoyé un salut aux fans d’Eibar à qui il espère donner « beaucoup de joies ».