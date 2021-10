Llorente pointe vers Liverpool

11/10/2021 à 21:46 CEST

Marcos Llorente, milieu de terrain de Athlète de Madrid, est déjà dans la dernière partie de sa récupération de la blessure musculaire à l’adducteur subie dans les derniers instants du dernier match contre Barcelone et pointe vers le duel de Ligue des champions contre lui Liverpool la semaine prochaine.

Reporté le choc de championnat du week-end contre lui grenade, pour l’appel de ses internationaux sud-américains et la proximité du match européen face à l’équipe anglaise, mardi prochain au stade Wanda Metropolitano, c’est le défi le plus immédiat pour l’Atlético, dans lequel Image de balise Marcos Llorente.

Le milieu de terrain termine son set-up, tandis que les trois autres blessés, tous musclés, qui ont actuellement l’équipe continuent de se remettre : Stefan Savic, blessé avant Barcelone et toujours sanctionné en Europe ; Matheus Cunha, qui était déjà bas avant le bloc de Barcelone ; et José Maria Gimenez, qui a souffert d’une maladie musculaire lors du match de son équipe contre La Colombie, qui était faible avant Argentine et il est douteux de recevoir le Liverpool, en attendant les examens médicaux auxquels la centrale sera soumise.

Le reste sera à la disposition de l’entraîneur argentin, à l’exception d’un contretemps tout au long de cette semaine, au cours duquel Diego Siméone jour après jour, il retrouvera ses internationaux. Le premier sera espagnol Résurrection de Koke, Le français Antoine Griezmann et le belge Yannick Carrasco, après la finale de la Société des Nations.

Puis au slovène Jan Oblak, qui joue ce lundi soir contre la Russie en phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et l’anglais Kieran tripier et enfin au Mexicain Hector Herrera, à l’Uruguayen Luis Suarez et les argentins Ange Corréa et Rodrigo de Paul, qui, en principe, ne reviendra à Madrid que samedi.