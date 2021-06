Lloris dit qu’ils ne se sont pas agenouillés parce que “tout le monde devrait le faire”

16/06/2021

Le capitaine de l’équipe de France de football, Hugo Lloris, a expliqué ce mercredi que Ils ne se sont pas agenouillés pour protester contre la discrimination raciale lors de leur premier match du championnat d’Europe car c’est une action qui doit être suivie par toutes les équipes.

Les “bleus” ne se sont finalement pas agenouillés, comme Lloris l’avait annoncé en conférence de presse lundi, car, ils l’ont compris, le geste doit être soutenu par l’UEFA, a expliqué le gardien de but aux médias français à l’issue de la rencontre à Munich.

“C’est le cas de la Premier League, où le mouvement a été solidaire et solidaire. Mais dans cette compétition ce n’est pas le cas”, a ajouté le gardien de Tottenham, qui a précisé que l’équipe de France soutient la cause et ne veut pas de racisme dans le jeu. le sport et dans la société.

Dans le match disputé mardi, qui s’est terminé 1-0 pour les Français, les “bleus” n’ont pas fait le geste qu’ils avaient promis après que l’extrême droite du pays a crié en plein ciel au positionnement public de l’équipe contre lui le racisme.

Thierry Mariani, candidat du parti ultra de Marine Le Pen aux élections de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le sud-est de la France, s’est prononcé contre cet hommage sur son compte Twitter.

“Assez des gestes de repentir qui consistent à suivre une mode lancée aux Etats-Unis pour un assassinat dont la France et les Français n’ont aucune responsabilité”, a déclaré Mariani.

Pourtant, les “bleus” s’étaient déjà agenouillés début juin lors du match amical qui les opposait au Pays de Galles au stade Allianz Riviera de Nice, et qui s’était soldé par un 3-0 pour celui de Deschamps.

Dans ce match, les Français ont suivi la position qui est devenue un symbole contre le racisme lors des manifestations « Black Lives Matter » aux États-Unis à la suite de l’assassinat de George Floyd en mai 2020.

Ce n’est pas la première polémique que l’équipe de France soulève lors du Championnat d’Europe. Auparavant, la chanson “Ecris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu” avec laquelle la Fédération française de football annonçait les joueurs convoqués pour leur tournée européenne avait également été critiquée par l’extrême droite du pays.