Llosetense montre sa puissance après avoir battu Ferriolense (0-4)

29/05/2021 à 21:14 CEST

le Llosetense a clôturé une magnifique performance contre Ferriolense, qu’il a battu 0-4 lors du duel disputé dans le Municipale de Son Ferriol ce samedi. le Ferriolense voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Alcúdia par un score de 2-1. Pour sa part, Llosetense Il est venu de gagner 3-1 dans son stade à CD Gênes lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’ensemble Palmesan est huitième, tandis que le Llosetense il est troisième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe llosetín, qui a débuté au Municipalité de Son Ferriol grâce à un but de Rozkiewicz à la 14e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Llosetense, qui s’est distancié par un peu de Montori à 22 minutes, terminant la première mi-temps avec un 0-2 dans la lumière.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de González à la minute 70. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Llosetense, qui a augmenté les distances en mettant le 0-4 à travers un but de Pulpillo à la 82e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 0-4.

L’entraîneur de la Ferriolense a donné accès à De Dieu, Pons, Jupiter Oui Miki pour Roldan, Seck, Vigne Oui rouge, Pendant ce temps, il Llosetense a donné le feu vert à González, Nicolau, Pulpillo, Mateo Bergas Oui Toni Abo, qui est venu remplacer Recalde, Rozkiewicz, Garcia, Dosil Oui Montori.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu quatre (Roldan, Vigne, rouge Oui Meza) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Garcia.

Avec ce résultat, le Ferriolense reste avec 20 points et le Llosetense il monte à 34 points.

Le lendemain, le Ferriolense jouera contre lui Esporles loin de chez soi et le Llosetense jouera son match contre lui Félanitx dans son fief.

Fiche techniqueFerriolense :Meza, Juanma, Roldan (De Dios, min.74), Rojas (Miki, min.83), Mosquera, Seck (Pons, min.74), Castell, Parra (Jove, min.83), Alejandro Pons, Gomera et AlexisLlosetense :Nieto, Cristian, Vaz, Montori (Toni Abo, min.79), Amer, Zamora, Dosil (Mateo Bergas, min.79), Rozkiewicz (Nicolau, min.59), Recalde (Gonzalez, min.49), Garcia ( Pulpillo, min.79) et partenairesStade:Municipalité de Son FerriolButs:Rozkiewicz (0-1, min. 14), Montori (0-2, min. 22), Gonzalez (0-3, min. 70) et Pulpillo (0-4, min. 82)