Llosetense remporte une victoire serrée à domicile contre Cardassar (2-1)

09/05/2021 à 22:31 CEST

le Llosetense a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Cardassar ce dimanche dans le Municipale de Lloseta. le Llosetense voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Felanitx par un score de 2-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Cardassar a récolté un match nul contre le Alcudia, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, le Cardassar a été placé en quatrième position à la fin du match, tandis que le Llosetense est troisième.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Cardassar, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Javier Lopez à la 18e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En seconde période, il a marqué un but Llosetense, qui a obtenu la cravate avec un peu de Amer à 56 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de llosetín, qui a inversé le score en mettant le 2-1 par un but contre son camp de Ramis quelques instants avant le coup de sifflet final, en 88, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Le technicien de la Llosetense, Nico Lopez, a donné accès au champ à Pulpillo, Oncala Oui Nicolau remplacer Dosil, Iota Oui Toni Abo, tandis que du côté du Cardassar, Miguel Àngel Tomás remplacé Llull, Jojo, Ramis Oui Alvarez pour Isaac Calvo, Jaume, Hernandez Oui Marti.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et quatre pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Christian, Amer Oui Nicolau et par les visiteurs de Alzamora Puigros, Jaume, Jojo Oui Febrer.

Avec ce résultat, le Llosetense il obtient 28 points et le Cardassar avec 27 points.

Dans le prochain match de la deuxième phase de la troisième division, le Llosetense jouera contre lui Soller loin de chez soi et Cardassar fera face au Esporles à la maison.

Fiche techniqueLlosetense:Bartomeu, Amer, Vaz, Jota (Oncala, min.72), Cristian, Gonzalez, Dosil (Pulpillo, min.62), Toni Abo (Nicolau, min.72), Zamora, Socias et GarciaCardassar:Sanchez, Febrer, Coll Femenias, Alzamora Puigros, Roig, Hernandez (Ramis, min 64), Isaac Calvo (Llull, min 53), Javier Lopez, Jaume (Jojo, min 53), Bona et Marti (Alvarez, min 0,86)Stade:Municipale de LlosetaButs:Javier Lopez (0-1, min.18), Amer (1-1, min.56) et Ramis (2-1, min.88)