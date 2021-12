Lloyd Austin dit que l’augmentation de l’activité en Chine près de Taïwan « ressemble à une répétition »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré samedi que l’augmentation de l’activité militaire de la Chine près de Taïwan indiquait apparemment une « répétition » des intentions futures du pays.

Austin a fait ce commentaire lors d’une discussion avec le présentateur de Fox News, Bret Baier, au Reagan National Defence Forum à Simi Valley, en Californie.

Soulignant comment la Chine a lancé plusieurs opérations aériennes près de Taïwan ces derniers mois, Baier a demandé à Austin : « Pensez-vous qu’il s’agit de vols d’entraînement pour des opérations futures ? »

Austin a noté qu’il ne voulait pas spéculer, mais a déclaré: « Certainement, il semble qu’ils explorent leurs véritables capacités [are], et bien sûr, ça ressemble à une répétition. »

DOSSIER : Dans cette photo d’archive non datée publiée par le ministère de la Défense de Taïwan, un avion de chasse chinois PLA J-16 vole dans un endroit non divulgué (ministère de la Défense de Taïwan via AP)

Austin a également affirmé la domination des États-Unis dans le Pacifique, déclarant à Baier : « La Chine ne mesure pas 10 pieds de haut ».

« L’Amérique est une puissance du Pacifique », a déclaré Austin. « L’Indo-Pacifique est une région de grandes opportunités et de vrais défis. L’un de ces défis est l’émergence d’une Chine de plus en plus affirmée et autocratique. »

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin tient un briefing à Tbilissi le 18 octobre 2021. (Photo de VANO SHLAMOV/. via .)

Le Forum Reagan, qui intervient alors que la Chine et la Russie continuent de construire des défenses agressives sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, a inclus des remarques d’experts en politique étrangère et de législateurs des deux côtés de l’allée qui soutiennent que la politique étrangère de l’administration Biden a diminué la position des États-Unis sur la scène mondiale.

« Nous sommes confrontés à un défi formidable », a déclaré le chef de la défense. « En guerre et en paix, nous sommes toujours plus forts lorsque nous travaillons avec nos amis. »

Expliquant que les États-Unis n’obligeront pas les nations à choisir entre des liens avec les États-Unis ou la Chine, il a déclaré que l’administration Biden cherchait à renforcer la dissuasion contre l’agression chinoise contre Taïwan, et non à changer le statu quo dans la région.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont continué de s’intensifier dans l’Indo-Pacifique alors que le Parti communiste chinois (PCC) s’apprête à « réunifier » Taïwan avec son continent.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin écoute une question lors d’un point de presse au Pentagone, le mercredi 18 août 2021, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (AP Photo/Alex Brandon)

Des experts de haut niveau ont averti lors du Forum Reagan que la position des États-Unis en tant que « partenaire de choix » parmi les alliés mondiaux s’est affaiblie depuis le retrait chaotique d’Afghanistan.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.