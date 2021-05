Lloyd Harris bat Dimitrov après deux heures et demie de combat

03/05/2021 à 14h59 CEST

Le sud-africain Lloyd Harris, 54e mondial, a éliminé le Bulgare au premier tour des 1000 Masters de Madrid Grigor Dimitrov, 17 de l’ATP et treizième tête de série, qui a sauvé cinq balles de match avant de perdre 6-3, 3-6 et 7-6 (5).

Les deux ne s’étaient jamais rencontrés de chaque côté du réseau et aujourd’hui ils avaient plus de deux heures et demie pour se rencontrer.

Ils se sont testés lors des premiers matchs, avec une certaine difficulté à maintenir leurs services, jusqu’à ce que le Sud-Africain se démarque pour 5-3 et confirme le set par la suite.

Le Bulgare, arrivé à Madrid après avoir chuté en huitièmes de finale de Monte Carlo contre Raphael Nadal, a renoncé à son service dans le deuxième set (1-2), mais a semblé mettre fin à sa crise là: soutenu par un revers croisé efficace et dans son meilleur service, il a tourné le tableau de bord et a été pour la première fois avec un revenu lâche, 5-2, ce qui lui a permis de clôturer avec 6-3.

Harris a demandé une assistance médicale lors du changement d’appareil, en raison d’un mal de dos, mais a continué à traiter Dimitrov dans les premières barres, dans lesquelles les meilleurs échanges du match ont été observés, jusqu’à ce que le Sud-Africain se casse au quatrième match (3-1).

Le septième, plus de huit minutes, est tombé du côté de Harris (5-2), qui n’a pas sapé l’esprit combatif de Dimitrov, qui a dépassé lors des trois prochains matchs de balles au service. Le nouveau retour du Bulgare a pris la manche au match de bris d’égalité.

Harris Il a rapidement travaillé trois autres balles de match et, bien que son rival ait sauvé les deux premiers avec ses services, il n’a pas pu répondre après une grande croisade de droite du Sud-Africain qui a mis fin au long affrontement.

Dimitrov Il est à la recherche d’un titre depuis qu’il a remporté la finale de l’ATP en 2017.

HarrisLe joueur de 24 ans, sans titre dans son histoire, sera le rival de deuxième tour de l’Australien Alex de Miñaur.

Dans d’autres matches du premier tour du tournoi, l’Américain John isner vaincu le serbe Miomir Kecmanovic par 6-4 et 7-6 (5) et le russe Aslan Karatsev au français Ugo Humbert par 7-5 et 6-4.

Karatsev sera le premier rival de l’Argentin Diego Schwartzman, septième tête de série et exempté du tour initial.