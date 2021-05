Lloyd Price, chanteur et influence rock précoce, décède à 88 ⋆ .

Auteur-compositeur-interprète Prix ​​Lloyd, une des premières stars du rock’n roll et non-conformiste durable dont les succès comprenaient des favoris tels que «Lawdy Miss Clawdy», «Personality» et le semi-interdit «Stagger Lee», est décédé. Il avait 88 ans.

Price est décédé lundi dans un établissement de soins de longue durée à New Rochelle, New York, des complications du diabète, sa femme, Prix ​​Jacqueline, a déclaré samedi à l’Associated Press.

Cette photo d’archive du 14 mars 2011 montre Lloyd Price apparaît dans les coulisses de la cérémonie d’intronisation du Rock and Roll Hall of Fame, à New York. Le pilier de la Nouvelle-Orléans et le Rock and Roll Hall of Famer sont décédés. Price était connu pour ses succès tels que «Lawdy Miss Clawdy» et «Stagger Lee». Sa femme Jackie a déclaré qu’il était décédé le lundi 3 mai 2021 à New Rochelle, NY (AP Photo, File)

Lloyd Price, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998, était l’un des derniers survivants d’une scène d’après-guerre à la Nouvelle-Orléans qui anticipait les changements dans la musique populaire et la culture menant à l’essor du rock au milieu. Années 50. De même que Graisses Domino et David Bartholomew entre autres, Price a façonné un son profond et exubérant autour des cuivres et du swing du jazz et du blues de la Nouvelle-Orléans qui s’est placé en bonne place dans les charts R&B et a finalement atteint le public blanc.

«Partie très importante de l’histoire du rock. Il était AVANT le petit Richard! chanteur de rock et membre du E Street Band Steven Van Zandt a déclaré samedi sur Twitter. «Lawdy Miss Clawdy de 1952 a une prétention légitime en tant que premier hit de Rock…. Chat juste. Un énorme talent. »

Le surnom de Price était «M. Personnalité », convient à un interprète avec un sourire chaleureux et une voix de ténor assortie. Mais il était bien plus qu’un animateur attrayant. Il était inhabituellement indépendant pour son temps, dirigeant sa propre maison de disques avant même des stars telles que Frank Sinatra fait de même, en conservant ses droits d’édition et en agissant comme son propre agent et directeur. Il parlait souvent des injustices raciales qu’il a endurées, appelant ses mémoires «sumdumhonkey» et écrivant sur sa page Facebook lors des manifestations de 2020 Black Lives Matter que derrière son «extérieur affable» se trouvait «un homme qui bouillonne».

Né à Kenner, en Louisiane, l’un des 11 frères et sœurs, Price chantait à l’église et jouait du piano depuis son enfance. Il était à la fin de son adolescence quand le slogan préféré d’un DJ local, «Lawdy Miss Clawdy», l’a inspiré à écrire son premier succès révolutionnaire, sur lequel il a travaillé dans le restaurant de poisson frit de sa mère.

Mettant en vedette les trilles de piano de Domino, «Lawdy Miss Clawdy» a atteint la première place des charts R&B en 1952, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et est devenu un standard du rock, couvert par Elvis Presley et Petit Richard entre autres. Mais Price aurait des sentiments mitigés à propos du large attrait de la chanson, se souvenant plus tard de la résistance des autorités locales de Jim Crow South à laisser les Noirs et les Blancs assister à ses spectacles.

Price a été rédigé et a passé le milieu des années 1950 au service militaire en Corée. Il a commencé une reprise de carrière avec la ballade de 1957 “Just Because” et a atteint le sommet avec le “Stagger Lee” cuivré et pop, l’une des chansons les plus accrocheuses et les plus festives jamais enregistrées sur un meurtre dans un bar.

Écrit par Price, “Stagger Lee” était basé sur un combat du 19ème siècle entre deux hommes noirs – Lee Shelton, parfois appelé Stag Lee, et Billy Lyons – qui s’est terminé avec Shelton tirant et tuant son rival. Leur légende en constante évolution apparaissait dans les chansons des années 1920 et a inspiré des artistes allant de Woody Guthrie et Duke Ellington à Bob Dylan et le choc.

La version de Price a commencé par quelques mots prononcés qui avaient la tension discrète d’un roman policier: «La nuit était claire, la lune était jaune et les feuilles tombaient… vers le bas. Le groupe entre et Price raconte l’histoire de Stagger Lee et Billy se disputant un jeu de dés, se terminant par une balle de Stagger Lee’s 44 traversant Billy et brisant le verre du barman. «Allez Stagger Lee!» un chœur chante partout.

La chanson a atteint la première place du classement pop Billboard au début de 1959, mais tout le monde n’a pas été diverti. Animateur “American Bandstand” Dick Clark craignait que la chanson ne soit trop violente pour son émission centrée sur les adolescents et pressa Price de la réviser: pour les observateurs de «Bandstand» et certains futurs auditeurs, Stagger Lee et Billy résolvent pacifiquement leur différend.

«J’ai dû inventer des paroles sur Stagger Lee et Billy se disputant une fille», a déclaré Price à Billboard en 2013. «Cela n’avait aucun sens. C’était ridicule.

Price a suivi avec les 10 meilleurs tubes “Personality” et “I’m Going To Get Married” et les 20 meilleures chansons “Lady Luck” et “Question”. Il n’a pas fait mieux que beaucoup de ses contemporains une fois les Beatles est arrivé aux États-Unis en 1964, mais il a trouvé son chemin dans d’autres professions grâce à un large éventail d’amis et d’acquittements. Il a vécu pendant un certain temps dans le même complexe d’appartements de Philadelphie que Wilt Chamberlain et Joe Frazier et, avec le promoteur de boxe Don King, a contribué à la mise en scène de la «Thrilla à Manille» de 1973 entre Frazier et Muhammad Ali et le combat de championnat 1974 «Rumble in the Jungle» entre Ali et George Foreman. Il était également constructeur de maisons, agent de réservation, excellent quilleur et créateur d’une ligne de produits alimentaires.

Sa carrière musicale s’est poursuivie, sporadiquement. Lui et son partenaire commercial Harold Logan a lancé un label au début des années 1960, Double L Records, qui a donné une pause Wilson Pickett, et ils ont également dirigé une boîte de nuit à New York. Mais après le meurtre de Logan, en 1969, Price est devenu tellement découragé qu’il a finalement déménagé au Nigéria et n’est revenu que dans les années 1980. Il deviendrait un favori sur les tournées oldies, se produisant avec Little Richard et Jerry Lee Lewis entre autres.

Il s’installe à New York avec sa femme, mais n’est pas oublié chez lui. Une rue de Kenner a été rebaptisée Lloyd Price Avenue et pendant des années, Kenner a célébré une journée annuelle de Lloyd Price.

Price attribuerait une vie propre et une concentration constante pour son endurance.

«Je n’ai jamais bu, fumé, consommé de la drogue ou eu de mauvaises habitudes», a-t-il déclaré Larry Katz en 1998. «Je conduisais un taxi pour me procurer la nourriture dont j’avais besoin pour vivre. Je n’ai jamais été frappé d’étoiles. J’avais 23 disques à succès et je n’ai jamais cherché le prochain disque à frapper. Je n’ai jamais eu ce besoin d’être quelqu’un. Je voulais juste être.

