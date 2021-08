Lloyds Bank s’apprête à devenir un bailleur majeur avec un investissement de type build-to-rent

in

Dans les années à venir, le groupe bancaire prévoit de devenir l’un des principaux propriétaires privés avec des investissements majeurs dans la construction à la location grâce à des accords avec des constructeurs britanniques.

Lloyds Banking Group, le plus grand prêteur hypothécaire du Royaume-Uni, est en passe de devenir le plus grand propriétaire privé du Royaume-Uni. Le géant bancaire vise à acheter 50 000 propriétés d’ici 2030. C’est selon une offre d’emploi interne consultée par le Financial Times.

Le mois dernier, la banque a lancé sa branche Citra Living, où cet investissement sera géré. La société a pour objectif de posséder 10 000 propriétés d’ici la fin de 2025.

Il commencera d’abord petit. Citra Living a acheté 45 appartements dans un développement de construction à louer à Peterborough, qui fait partie d’un objectif d’acheter 400 maisons cette année. En 2022, la société prévoit d’investir dans 400 propriétés supplémentaires. Citra Living travaillera avec des constructeurs de maisons pour identifier les sites. L’entreprise achèterait alors l’élément locatif des développements.

Actuellement, le plus grand propriétaire privé est Grainger, qui possède plus de 9 000 logements et un pipeline pour en construire 8 850 supplémentaires. Dans les années à venir, cet investissement du groupe bancaire le rendrait plus grand que Grainger. Lloyds Bank est également la première grande banque de Grande-Bretagne à faire son entrée sur le marché de la location privée.

Diversifier les investissements

Cette annonce intervient au cours de la première semaine du mandat de Charlie Nunn en tant que directeur général de Lloyds Bank. Le Financial Times estime que le prêteur hypothécaire se lance dans le secteur de la location privée pour diversifier ses sources de revenus.

Devenir propriétaire constituerait une nouvelle source de revenus pour Lloyds Banks à un moment où les taux d’intérêt sont à des niveaux record. Citra Living a prévu qu’après avoir investi dans 10 000 logements, elle aura un bilan d’environ 4 milliards de livres sterling et créera environ 300 millions de livres sterling de bénéfices avant impôts. Cela montre la confiance que l’entreprise a dans le secteur locatif privé.

Ces dernières années, plusieurs grands assureurs et groupes de gestion de fonds sont entrés dans le secteur locatif privé. Cela inclut Legal & General et M&G. De plus, la chaîne de magasins John Lewis a annoncé son intention de convertir l’espace au sol inutilisé de ses grands magasins en immeubles locatifs.

Développer le secteur de la construction à la location

Cette entreprise de Lloyds Bank est le dernier exemple d’investissement institutionnel dans le secteur de la construction à la location. Le secteur a connu une croissance rapide à partir d’un départ arrêté il y a seulement une décennie. Aujourd’hui, plus de 10 000 nouvelles maisons à louer ont été construites au cours des deux dernières années seulement, selon les données de la British Property Federation.

De plus, le marché de la construction à la location est déjà sur la bonne voie pour une année d’investissement record, car un mélange de petits et de grands propriétaires constate les avantages d’investir dans le secteur. Tout au long de la pandémie de COVID-19, la construction en location est même restée particulièrement résistante avec une marge de croissance future.

Une demande croissante de biens locatifs

Un certain nombre de facteurs incitent davantage de grandes entreprises à entrer dans le secteur locatif privé. Cela inclut la pénurie de logements et l’augmentation du nombre de familles locataires. Au Royaume-Uni, on estime qu’un ménage sur cinq loue à titre privé.

La Lloyds Bank prévoit que la demande d’immeubles locatifs supplémentaires augmentera au cours des cinq prochaines années. Et la société a lancé Citra Living pour aider à satisfaire cette demande croissante de nouvelles propriétés privées louées à travers le Royaume-Uni.

Une porte-parole de Lloyds commente : « Comme souligné lors du lancement, Citra Living commencera initialement petit, en mettant l’accent sur l’achat et la location de propriétés nouvellement construites de bonne qualité. Cet objectif sera atteint en travaillant aux côtés des principaux constructeurs de maisons pour répondre à la demande croissante de propriétés locatives.

“L’objectif est de fournir progressivement un stock supplémentaire au marché locatif britannique au cours des prochaines années.”