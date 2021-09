Lloyds vendra aux enchères des véhicules du film de route Mad Max FURY, crypto accepté

L’amplificateur Mad Max en vente pour les crypto-monnaies afin de “dépasser la fin de la civilisation”

Le camion militaire réutilisé de Mad Max: Fury Road est maintenant mis aux enchères.

Intitulé « Offres à indice d’octane élevé – Expressions de folie invitées », le Doof Wagon comprend une section de batterie Taiko en 4 pièces et un mur d’amplificateurs attachés dessus. Le véhicule est un MAN KAT1, généralement mis en œuvre par les forces militaires pour transporter des systèmes de missiles.

“Soufflées, chargées de super turbo et armées jusqu’aux dents d’armes et de War Boys, les machines qui ont dépassé la fin de la civilisation ont été déterrées dans la plus grande trouvaille de grange jamais enregistrée”, lit-on dans sa description.

Le Doof Wagon, ainsi que d’autres véhicules du film, sera mis aux enchères le 26 septembre 2021 sous Lloyd’s Auctioneers And Valuers.

Selon les conditions de vente, cette “opportunité vraiment unique” de posséder l’ensemble des “survivants de l’apocalypse qui a été le tournage de FURY ROAD” mentionne explicitement qu’elle accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

« Le paiement peut être accepté dans n’importe quelle devise, y compris les crypto-monnaies, car nous dépassons la fin de la civilisation. »

Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG d’AMC Entertainment Holdings, Adam Aron, avait déclaré que d’ici la fin de l’année, la chaîne de cinéma accepterait Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) pour les achats de billets.

Cette semaine, Aron a également lancé un sondage leur demandant s’ils devaient également ajouter le meme coin Dogecoin (DOGE) à la liste des cryptos acceptés par eux. Avec plus de 77% de votes en faveur, les gens veulent qu’AMC accepte également DOGE comme moyen de paiement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.